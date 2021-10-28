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«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42718
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 28.10.21 - 19:15
Как поясняется в ответе, эти инициативы "сопровождаются некоторыми изменениями условий труда персонала", что "не отразится на качестве предоставляемых услуг и сервиса".
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«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:20
Цитата:
Вопрос цены.Спутниковый тырнет и сейчас есть ,Триколор например 5мбит\с-12000тнг,40мбит\с-33000 тнг,но это дорого и нецелесообразно.
юля елиссева:
Как только появится у наших краях возможность ставить оборудование для приема спутникового интернета от Иллона Маска, всем местным провайдерам писец придет.
Как только появится у наших краях возможность ставить оборудование для приема спутникового интернета от Иллона Маска, всем местным провайдерам писец придет.
Вопрос цены.Спутниковый тырнет и сейчас есть ,Триколор например 5мбит\с-12000тнг,40мбит\с-33000 тнг,но это дорого и нецелесообразно.
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 19:24
Цитата:
4г у меня и так есть,Билайн правда мёртвый 1-2мбитс,теле2 получше 7-10мбитс,но они же не безлимитные,а так бы давно послал монополистов подальше.
5555:
слышал, что на югах ребята начали зарабатывать на предоставлении 4G интернета в частнике.
слышал, что на югах ребята начали зарабатывать на предоставлении 4G интернета в частнике.
4г у меня и так есть,Билайн правда мёртвый 1-2мбитс,теле2 получше 7-10мбитс,но они же не безлимитные,а так бы давно послал монополистов подальше.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 109
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:25
Было бы еще смотреть?? Один канал центральный всех устраивал! Вел занятия в автошколе, когда начинался сериал, все курсанты убегали домой! И я вслед за ними!!!))))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 454
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:26
Цитата:
Везде, где есть вышки сотовой связи, можно пользоваться мобильным роутером.
Там скорость побольше, чем 5 Мбит/с
Добринцофф:
в частном секторе казахтелеком монополист,из за этого низкое качество связи,но при этом большая цена.
в частном секторе казахтелеком монополист,из за этого низкое качество связи,но при этом большая цена.
Везде, где есть вышки сотовой связи, можно пользоваться мобильным роутером.
Там скорость побольше, чем 5 Мбит/с
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13421
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:33
Поверьте профи - лучше оптики ниче нет и не будет. Мы щас по ней уже 100Gbps выдаем, хотя уже есть и на 400Gbps железо
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:35
Цитата:
Сейчас на теле 2 измерил 18мбит\с всё отлично, вполне устраивает,но нет безлимитного тарифа.
А если сделают безлимит как на алтел,то тогда и скорость сразу упадёт.
serg kost:
Везде, где есть вышки сотовой связи, можно пользоваться мобильным роутером. Там скорость побольше, чем 5 Мбит/с
Везде, где есть вышки сотовой связи, можно пользоваться мобильным роутером. Там скорость побольше, чем 5 Мбит/с
Сейчас на теле 2 измерил 18мбит\с всё отлично, вполне устраивает,но нет безлимитного тарифа.
А если сделают безлимит как на алтел,то тогда и скорость сразу упадёт.
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:37
Цитата:
Верим,так же как и верим, что в ЗТБ в частном секторе, оптики нет и не будет.
maxsaf:
Поверьте профи - лучше оптики ниче нет и не будет.
Поверьте профи - лучше оптики ниче нет и не будет.
Верим,так же как и верим, что в ЗТБ в частном секторе, оптики нет и не будет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2595
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 20:30
Цитата:
Никогда не говори: "никогда". Я уже писал, что у нас в Партизане в этом году провели оптоволокно в частном секторе. Начали проводить с нашей улицы еще в мае, сейчас заканчивают уже весь поселок, ближе к рудненской трассе. Попутно ходят по дворам, разъясняют, подключают. Думаю, что если ваш аким заинтересуется этой темой, то и вас все будет нормально. Вот фото их прокламации: (не в качестве рекламы)
Добринцофф:
верим, что в ЗТБ в частном секторе, оптики нет и не будет.
верим, что в ЗТБ в частном секторе, оптики нет и не будет.
Никогда не говори: "никогда". Я уже писал, что у нас в Партизане в этом году провели оптоволокно в частном секторе. Начали проводить с нашей улицы еще в мае, сейчас заканчивают уже весь поселок, ближе к рудненской трассе. Попутно ходят по дворам, разъясняют, подключают. Думаю, что если ваш аким заинтересуется этой темой, то и вас все будет нормально. Вот фото их прокламации: (не в качестве рекламы)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 454
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 20:33
Цитата:
В алтел есть и лимитированные тарифы.
Цен не знаю, платит фирма. Но скорость нормальная.
Добринцофф: если сделают безлимит как на алтел,то тогда и скорость сразу упадёт.
В алтел есть и лимитированные тарифы.
Цен не знаю, платит фирма. Но скорость нормальная.
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