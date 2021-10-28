Отправлено: - 19:20

юля елиссева:

Как только появится у наших краях возможность ставить оборудование для приема спутникового интернета от Иллона Маска, всем местным провайдерам писец придет.

Цитата:Вопрос цены.Спутниковый тырнет и сейчас есть ,Триколор например 5мбит\с-12000тнг,40мбит\с-33000 тнг,но это дорого и нецелесообразно.