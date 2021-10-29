Отправлено: - 20:23

ACROS:

где написано: - Секретарь комитета комсомола. Вы должны его помнить: - вручать билет должен был

[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 20:24]

Цитата:А, там..А я второй раз тогда вступал, не мог никак вызубрить наизусть все правила комсомольцев, да и не хотел вступать, заставила школа уже на второй год..Помню как зубрил эти тексты, в которых ничего не понимал..А там все как во сне..Смутно помню..Как стал комсомольцем..