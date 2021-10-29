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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:23
#6301
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Цитата:
ACROS:
где написано: - Секретарь комитета комсомола. Вы должны его помнить: - вручать билет должен был

А, там..
А я второй раз тогда вступал, не мог никак вызубрить наизусть все правила комсомольцев, да и не хотел вступать, заставила школа уже на второй год..
Помню как зубрил эти тексты, в которых ничего не понимал..
А там все как во сне..
Смутно помню..
Как стал комсомольцем..

[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 20:24]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2140
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:25
#6302
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Цитата:
drakon:
сдал в РК КПСС


При вступлении в партию: - комсомольский билет оставался у себя, не помню что его надо было сдавать.
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Страница 421 из 421«1...419420421
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