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«Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг отработанных батареек собрали школьники и студенты в Костанае
«Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг отработанных батареек собрали школьники и студенты в Костанае
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