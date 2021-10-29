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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:46
Я, свой Комсомольский Билет,
сдал в РК КПСС, при вступлении,
в Коммунистическую Партию,
в 1979 году...
сдал в РК КПСС, при вступлении,
в Коммунистическую Партию,
в 1979 году...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:48
Цитата:
Помню Пионер, комсомолец, потом коммунист..
Ты блатной был наверно, помню трудовик наш коммунистом стал, ему какие то льготы пошли..
drakon:
Коммунистическую Партию, в 1979 году...
Коммунистическую Партию, в 1979 году...
Помню Пионер, комсомолец, потом коммунист..
Ты блатной был наверно, помню трудовик наш коммунистом стал, ему какие то льготы пошли..
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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- 13929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:53
Цитата:
сначала октябрята.
111:
Помню Пионер, комсомолец, потом коммунист..
Помню Пионер, комсомолец, потом коммунист..
сначала октябрята.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:57
Цитата:
Марик, у Коммунистов была
одна льгота. Отлично - работать...
111:
ему какие то льготы пошли..
ему какие то льготы пошли..
Марик, у Коммунистов была
одна льгота. Отлично - работать...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:58
Цитата:
Не, у нас этот слоган висел..
Как и - Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15..
alex_60:
сначала октябрята.
сначала октябрята.
Не, у нас этот слоган висел..
Как и - Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:59
Цитата:
Там какие то премии выдавали, мы тогда на трудовика такими глазами глядели, вроде же был своим, простой учитель трудов..
А уже нет, уже чувствовалось, что не шибко он наш..
Не знаю почему..
Может в душе все взрослые завидовали ему, нам тогда детям было не понять..
[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 14:01]
drakon:
одна льгота. Отлично - работать.
одна льгота. Отлично - работать.
Там какие то премии выдавали, мы тогда на трудовика такими глазами глядели, вроде же был своим, простой учитель трудов..
А уже нет, уже чувствовалось, что не шибко он наш..
Не знаю почему..
Может в душе все взрослые завидовали ему, нам тогда детям было не понять..
[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 14:01]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 15:27
Цитата:
Подпись: - Чумака Николай Никитича, первого секретаря РК ЛКСМ Казахстана.
111:
выложу свой партбилет
выложу свой партбилет
Подпись: - Чумака Николай Никитича, первого секретаря РК ЛКСМ Казахстана.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 15:55
Цитата:
Это где?
ACROS:
Подпись: - Чумака Николай Никитича, первого секретаря РК ЛКСМ Казахстана
Подпись: - Чумака Николай Никитича, первого секретаря РК ЛКСМ Казахстана
Это где?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 16:10
Цитата:
скорее -
не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым.
111:
, у нас этот слоган висел.. Как и - Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15..
, у нас этот слоган висел.. Как и - Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15..
скорее -
не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 18:22
Интересно, абайка95, был комсомольцем?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 18:38
У партейцев было 2 льготы, работать как попало, получать больше всех. Берешь с собой 4 рабочих и в пятером пробираешься в партию!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 18:47
Когда повезли нас в горком, один нацик начал докапываться ко мне. Читаю ли казахских писателей. Сказал честно, не читаю. Он продолжил допрос, кто написал Путь Абая? Я ответил Абай Кунанбаев, повесть автобиографическаЯ! Зал грохнул, нацик выкатил против меня черный шар! Мне както это было по барабану!!!))))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:06
Цитата:
Раньше без этого никак
drakon:
комсомольцем
комсомольцем
Раньше без этого никак
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:19
Цитата:
Это где написано: - Секретарь комитета комсомола. Вы должны его помнить: - вручать билет должен был он на комсомольском собрании или на бюро райкома комсомола.
111:
Это где
Это где
Это где написано: - Секретарь комитета комсомола. Вы должны его помнить: - вручать билет должен был он на комсомольском собрании или на бюро райкома комсомола.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:23
Цитата:
Если в партию вступал представитель интелигенции, то как правило: - желательна была рекомендация именно от двух партийных рабочих.
Доктор СИЗШ:
Берешь с собой 4 рабочих
Берешь с собой 4 рабочих
Если в партию вступал представитель интелигенции, то как правило: - желательна была рекомендация именно от двух партийных рабочих.
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