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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 420 из 421«1...418419420421»
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23099
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:46
#6286
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Я, свой Комсомольский Билет,
сдал в РК КПСС, при вступлении,
в Коммунистическую Партию,
в 1979 году...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:48
#6287
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Цитата:
drakon:
Коммунистическую Партию, в 1979 году...

Помню Пионер, комсомолец, потом коммунист..
Ты блатной был наверно, помню трудовик наш коммунистом стал, ему какие то льготы пошли..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:53
#6288
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Цитата:
111:
Помню Пионер, комсомолец, потом коммунист..


сначала октябрята.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23099
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:57
#6289
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Цитата:
111:
ему какие то льготы пошли..

Марик, у Коммунистов была
одна льгота. Отлично - работать... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:58
#6290
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Цитата:
alex_60:
сначала октябрята.

Не, у нас этот слоган висел..
Как и - Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:59
#6291
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Цитата:
drakon:
одна льгота. Отлично - работать.

Там какие то премии выдавали, мы тогда на трудовика такими глазами глядели, вроде же был своим, простой учитель трудов..
А уже нет, уже чувствовалось, что не шибко он наш..
Не знаю почему..
Может в душе все взрослые завидовали ему, нам тогда детям было не понять..

[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 14:01]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2140
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 15:27
#6292
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Цитата:
111:
выложу свой партбилет


Подпись: - Чумака Николай Никитича, первого секретаря РК ЛКСМ Казахстана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 15:55
#6293
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Цитата:
ACROS:
Подпись: - Чумака Николай Никитича, первого секретаря РК ЛКСМ Казахстана

Это где?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 16:10
#6294
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Цитата:
111:
, у нас этот слоган висел.. Как и - Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15..


скорее -
не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23099
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 18:22
#6295
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Интересно, абайка95, был комсомольцем?... :-o
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
109
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 18:38
#6296
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У партейцев было 2 льготы, работать как попало, получать больше всех. Берешь с собой 4 рабочих и в пятером пробираешься в партию!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
109
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 18:47
#6297
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Когда повезли нас в горком, один нацик начал докапываться ко мне. Читаю ли казахских писателей. Сказал честно, не читаю. Он продолжил допрос, кто написал Путь Абая? Я ответил Абай Кунанбаев, повесть автобиографическаЯ! Зал грохнул, нацик выкатил против меня черный шар! Мне както это было по барабану!!!))))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:06
#6298
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Цитата:
drakon:
комсомольцем

Раньше без этого никак
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2140
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:19
#6299
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Цитата:
111:
Это где


Это где написано: - Секретарь комитета комсомола. Вы должны его помнить: - вручать билет должен был он на комсомольском собрании или на бюро райкома комсомола.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2140
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:23
#6300
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Берешь с собой 4 рабочих


Если в партию вступал представитель интелигенции, то как правило: - желательна была рекомендация именно от двух партийных рабочих.
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Страница 420 из 421«1...418419420421»
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