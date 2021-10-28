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«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42717
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 28.10.21 - 19:15
Как поясняется в ответе, эти инициативы "сопровождаются некоторыми изменениями условий труда персонала", что "не отразится на качестве предоставляемых услуг и сервиса".
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Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 28.10.21 - 19:15
Вот он звериный оскал монополиста,мало того что качество связи ужасное,я имею ввиду тормознутый интернет 2-5мбс,при этом ценник на него точно такой как у "Алма тв" с 30 мбс в том же Затобольске,так ещё и при общем подорожании всего и вся они нагло снижают зп монтёрам.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4526
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 28.10.21 - 21:16
Цитата:
Был бы монополист..
Помню как она, Алия еще и по 3 процента умудрялась сдирать за пользование стационарным телефоном..
Монополисту сразу лапки бы подрезали..
Добринцофф:
Вот он звериный оскал монополиста,
Вот он звериный оскал монополиста,
Был бы монополист..
Помню как она, Алия еще и по 3 процента умудрялась сдирать за пользование стационарным телефоном..
Монополисту сразу лапки бы подрезали..
C
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.06.15
- Сообщений:
- 163
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 28.10.21 - 21:19
Так это давно идет такая делюга. ТУСМ в свое премя сократил очень много работников (специалистов со стажем больше 20 лет). Потому что с воздушной сети перешел на оптику. Кому до пенсии оставалось немного не увольняли,а ставили трудновыполнимые условия труда. Зато офисных "ж...посидцев" ни уволили ни одного. А таких больше чем работников с технической специальностью.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 487
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 28.10.21 - 23:32
Цитата:
Ну какой он монополист? У других провайдеров вообще туши свет,хватай галушки!Просто скоро будет зачистка всех нечистоплотных работников в этой сфере вот и НГ всполошилось
Добринцофф:
Вот он звериный оскал монополиста
Вот он звериный оскал монополиста
Ну какой он монополист? У других провайдеров вообще туши свет,хватай галушки!Просто скоро будет зачистка всех нечистоплотных работников в этой сфере вот и НГ всполошилось
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 00:16
Цитата:
В ЗТБ в частном секторе Казахтелеком монополист,я не могу отказаться от их дорогих и некачественных услуг,потому что у меня нет выбора,кстати на сколько мне известно в Кустанае в частном секторе то же самое.
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну какой он монополист?
Ну какой он монополист?
В ЗТБ в частном секторе Казахтелеком монополист,я не могу отказаться от их дорогих и некачественных услуг,потому что у меня нет выбора,кстати на сколько мне известно в Кустанае в частном секторе то же самое.
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 08:04
Цитата:
Это вы про простых монтажников? Мохнатое логово коррупции все-таки найдено?))
ПолиграфЪ Боярышников:
Просто скоро будет зачистка всех нечистоплотных работников в этой сфере
Просто скоро будет зачистка всех нечистоплотных работников в этой сфере
Это вы про простых монтажников? Мохнатое логово коррупции все-таки найдено?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 487
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 08:09
Цитата:
ТОО "ДАВИОН" предлагает качественные услуги Интернет и телефонной связи!Beeline - оператор сотовой связи, мобильного и проводного интернета в Казахстане! А кто запрещает им обслуживать ваши дома? Потому что ваши гроши не оправдывают вложения в ваш частный сектор!
Добринцофф:
В ЗТБ в частном секторе Казахтелеком монополист,
В ЗТБ в частном секторе Казахтелеком монополист,
ТОО "ДАВИОН" предлагает качественные услуги Интернет и телефонной связи!Beeline - оператор сотовой связи, мобильного и проводного интернета в Казахстане! А кто запрещает им обслуживать ваши дома? Потому что ваши гроши не оправдывают вложения в ваш частный сектор!
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 08:18
Цитата:
Не совсем и не всегда так, сам знаю на практике. Стоит городок или деревенька, оператор там - монополист-гигант, забил на все. Занят внедрением очередной фигни. Только стоит туда сунуться конкуренту - ломают рынок, уходят в минус ниже уровня рентабельности. И могут так держать пока конкуренты не передохнут. От этого только клиент в выигрыше - получает самые нереально низкие цены, жаль правда, что временно
ПолиграфЪ Боярышников:
Потому что ваши гроши не оправдывают вложения в ваш частный сектор!
Потому что ваши гроши не оправдывают вложения в ваш частный сектор!
Не совсем и не всегда так, сам знаю на практике. Стоит городок или деревенька, оператор там - монополист-гигант, забил на все. Занят внедрением очередной фигни. Только стоит туда сунуться конкуренту - ломают рынок, уходят в минус ниже уровня рентабельности. И могут так держать пока конкуренты не передохнут. От этого только клиент в выигрыше - получает самые нереально низкие цены, жаль правда, что временно
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 10:48
Цитата:
Ну так я чё и говорю,в частном секторе казахтелеком монополист,из за этого низкое качество связи,но при этом большая цена.
ПолиграфЪ Боярышников:
Потому что ваши гроши не оправдывают вложения в ваш частный сектор!
Потому что ваши гроши не оправдывают вложения в ваш частный сектор!
Ну так я чё и говорю,в частном секторе казахтелеком монополист,из за этого низкое качество связи,но при этом большая цена.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 219
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 11:56
Не знаю правда или нет. Но слышал, что на югах ребята начали зарабатывать на предоставлении 4G интернета в частнике. Ставят вышку от нее узконаправленной антеной до вышки оператора цепляются (билайн помоему) и на той же вышке антенны широкополосники на район вещают. Покупают трафик у Билайна и продают с наценкой людям, кто вокруг вышки живет, устанавливая 4Г роутеры... (вот реальная конкуренция Казахтелекому).... 4G по скорости реально сопоставим витой паре, оптике кончено уступает - но та обычным смертным в принципе и не очень нужна....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2284
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 13:38
Цитата:
Как только появится у наших краях возможность ставить оборудование для приема спутникового интернета от Иллона Маска, всем местным провайдерам писец придет.
[Исправлено: юля елиссева, 29.10.2021 - 13:40]
5555:
Но слышал, что на югах ребята начали зарабатывать на предоставлении 4G интернета в частнике.
Но слышал, что на югах ребята начали зарабатывать на предоставлении 4G интернета в частнике.
Как только появится у наших краях возможность ставить оборудование для приема спутникового интернета от Иллона Маска, всем местным провайдерам писец придет.
[Исправлено: юля елиссева, 29.10.2021 - 13:40]
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 18:34
Цитата:
А что вы знаете про пинг и задержку на спутниковых каналах, и что делать с джиттером в таком случае?
юля елиссева:
Как только появится у наших краях возможность ставить оборудование для приема спутникового интернета от Иллона Маска, всем местным провайдерам писец придет.
Как только появится у наших краях возможность ставить оборудование для приема спутникового интернета от Иллона Маска, всем местным провайдерам писец придет.
А что вы знаете про пинг и задержку на спутниковых каналах, и что делать с джиттером в таком случае?
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