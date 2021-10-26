Отправлено: - 18:03

maxsaf:

Так это еще и платно?

Цитата:Разумеется..Эта помощь, которая позволит купить хорошую жирную лошадь на поминки..И потому каждого кто приносит деньги, записывают в тетрадку, кто и сколько..Смотри, если приедешь ко мне, не меньше 20ти тысяч..С электрона как с богатея, 500 Эвро..С Пассажира чисто символически 500 таньге..Остальные 500 пусть отдаст своей грудастой бабе, которую бросил в другой стране..