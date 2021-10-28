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≡ Токаев высказал недовольство качеством интернета в стране
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42717
Токаев высказал недовольство качеством интернета в стране
Отправлено: 28.10.21 - 14:50
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Президент во время своего выступления на международном технологическом форуме Digital Bridge подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4526
Re: Токаев высказал недовольство качеством интернета в стране
Отправлено: 28.10.21 - 14:50
#1
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Ну для начала пусть посмотрит на качество Казактелекома...
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
107
Re: Токаев высказал недовольство качеством интернета в стране
Отправлено: 29.10.21 - 18:23
#2
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В любом поселке интернет перестает работать возле крайней кошары или крайней избы. А кто будет думать о безопасности людей, передвигающихся по трассе.
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