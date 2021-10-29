Отправлено: - 17:55





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=43597 Мусин заявил, что процедура сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане будет ужесточена.Источник:

Цитата:Ну и правильно! Навели же порядок в Костанае. Теперь и за деньги невозможно приобрести водительское удостоверение.. и теперь за водительским удостоверением наши рванули в другие области