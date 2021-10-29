Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+4°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Видел, как можно получить права без экзаменов - Мусин
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42717
Видел, как можно получить права без экзаменов - Мусин
Отправлено: 29.10.21 - 17:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал, как ходил в ЦОН Нур-Султана и лично увидел, что люди получают права без сдачи экзаменов на водительское удостоверение.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
487
Re: Видел, как можно получить права без экзаменов - Мусин
Отправлено: 29.10.21 - 17:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мусин заявил, что процедура сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане будет ужесточена.

Источник:


Ну и правильно! Навели же порядок в Костанае. Теперь и за деньги невозможно приобрести водительское удостоверение.. и теперь за водительским удостоверением наши рванули в другие области
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
107
Re: Видел, как можно получить права без экзаменов - Мусин
Отправлено: 29.10.21 - 18:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз уж взялись за это дело, неплохо было прошерстить содержание сотен вопросов на экзамене! Лишь 20 процентов вопросов относятся к профессиональной деятельности водителя!!! Остальные 80 процентов относятся к шиномонтажникам, строителям дорог, тунеллей, работников железных дорог, к погонщикам скота и десятка других профессий.
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
107
Видел, как можно получить права без экзаменов - Мусин
Отправлено: 29.10.21 - 18:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убил вопрос, про высоту скамеек в кузове грузового автомобиля для перевозки младенцев. Или про шины автобусов, в дом отдыха должен ехать на одной резине, а возвращаться на другой резине ))))))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS