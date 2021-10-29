Отправлено: - 13:59

drakon:

одна льгота. Отлично - работать.

[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 14:01]

Цитата:Там какие то премии выдавали, мы тогда на трудовика такими глазами глядели, вроде же был своим, простой учитель трудов..А уже нет, уже чувствовалось, что не шибко он наш..Не знаю почему..Может в душе все взрослые завидовали ему, нам тогда детям было не понять..