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≡ Загадочным "двойником", оформившим кредит на жителя Костаная, оказался его родственник
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42714
Загадочным "двойником", оформившим кредит на жителя Костаная, оказался его родственник
Отправлено: 29.10.21 - 14:10
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В южный отдел полиции в августе обратился 53-летний Казбек Арыков. Он просил привлечь к ответственности неизвестного, который воспользовался его личными данными и оформил кредит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4523
Re: Загадочным "двойником", оформившим кредит на...
Отправлено: 29.10.21 - 14:10
#1
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Родственники, первое зло Человека..
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