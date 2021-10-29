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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 420 из 420«1...418419420
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:46
#6286
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Я, свой Комсомольский Билет,
сдал в РК КПСС, при вступлении,
в Коммунистическую Партию,
в 1979 году...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:48
#6287
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Цитата:
drakon:
Коммунистическую Партию, в 1979 году...

Помню Пионер, комсомолец, потом коммунист..
Ты блатной был наверно, помню трудовик наш коммунистом стал, ему какие то льготы пошли..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13927
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:53
#6288
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Цитата:
111:
Помню Пионер, комсомолец, потом коммунист..


сначала октябрята.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:57
#6289
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Цитата:
111:
ему какие то льготы пошли..

Марик, у Коммунистов была
одна льгота. Отлично - работать... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:58
#6290
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Цитата:
alex_60:
сначала октябрята.

Не, у нас этот слоган висел..
Как и - Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:59
#6291
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Цитата:
drakon:
одна льгота. Отлично - работать.

Там какие то премии выдавали, мы тогда на трудовика такими глазами глядели, вроде же был своим, простой учитель трудов..
А уже нет, уже чувствовалось, что не шибко он наш..
Не знаю почему..
Может в душе все взрослые завидовали ему, нам тогда детям было не понять..

[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 14:01]
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