Отправлено: - 19:32

Добринцофф:

сделать,только сейчас детей до 12 лет прописывать не надо,а раньше дети на автомате вместе с мамой прописывались.

Цитата:Да, до 14 ти говорят в цоне, но эти в РЕКе не смогли, завтра может опять поеду, типа они не видят.В цоне все видят.А онлайн не могу