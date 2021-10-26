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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 419 из 420«1...417418419420»
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:32
#6271
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Цитата:
Добринцофф:
сделать,только сейчас детей до 12 лет прописывать не надо,а раньше дети на автомате вместе с мамой прописывались.

Да, до 14 ти говорят в цоне, но эти в РЕКе не смогли, завтра может опять поеду, типа они не видят.
В цоне все видят.
А онлайн не могу
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8022
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:34
#6272
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Цитата:
111:
Какая же у вас зарплата, господа капиталисты?

это конфиденциальная информация. ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:34
#6273
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Цитата:
elektron:
месяц при расходе 2500

Я вот по 300 в месяц мотаю, это 3600 в год.
Сколько я по вашему должен платить в месяц средне?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8022
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:36
#6274
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Цитата:
111:
Сколько я по вашему должен платить в месяц средне?

тут сам можешь глянуть.
Стартовая от 99 с копейками в месяц. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:36
#6275
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Цитата:
elektron:
это конфиденциальная информация

Средняя, как у нас например.
Но ладно, вы платите в среднем 100 эвро в месяц получается?
Зп допустим 2000 эвро.
Это 5 процентов..
У нас от зарплаты это тоде примерно столько, ну модет процента 3, до 5ти..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:38
#6276
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Цитата:
elektron:
Стартовая от 99 с копейками в месяц

При зарплате 2000 Эвро, думаю это совсем немного..
Ну так кажется тут..
Нашими деньгами это миллион и отдать 50 тысяч, раз плюнуть думаю.
Но это у нас .
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8022
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:47
#6277
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Цитата:
111:
Ну так кажется тут..

Тут сложнее, у кого как. Но в целом признанно, в Германии самая дорогая эл. эн. по евросоюзу. Многим эти цены действительно не просто платить и правительство изыскивает пути снижения цены.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:55
#6278
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Цитата:
elektron:
Германии самая дорогая эл. эн. по евросоюзу. Многим эти цены

Если бы вам урезали зп в 10 раз и цену на электричество, было бы как у нас..
200 эвро зп и 10 эвро за электричество..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 21:25
#6279
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Цитата:
111:
Если бы вам урезали зп в 10 раз и

Марик, это - мечта?... :lol: :oops:
Не - урежут, уже... :lol: :-P
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 22:23
#6280
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Цитата:
drakon:
Марик, это - мечта?...

Мне кажется, Германия живет не по средствам..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 12:18
#6281
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С Праздником, Товарищи!

С Днём ВЛКСМ!!!... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2594
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 12:48
#6282
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Цитата:
drakon:
С Днём ВЛКСМ!!!...

Спасибо! И вас также!

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13927
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:34
#6283
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Неба утреннего стяг,
В жизни важен первый шаг.
Слышишь, реют над страною
Ветры яростных атак.
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь
впереди.
(из гимна ВЛКСМ)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:40
#6284
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И тут в деревеньке на память выложу свой партбилет..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4520
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:41
#6285
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Чтобы алекс не скучал..
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