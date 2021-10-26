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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:32
Цитата:
Да, до 14 ти говорят в цоне, но эти в РЕКе не смогли, завтра может опять поеду, типа они не видят.
В цоне все видят.
А онлайн не могу
Добринцофф:
сделать,только сейчас детей до 12 лет прописывать не надо,а раньше дети на автомате вместе с мамой прописывались.
сделать,только сейчас детей до 12 лет прописывать не надо,а раньше дети на автомате вместе с мамой прописывались.
Да, до 14 ти говорят в цоне, но эти в РЕКе не смогли, завтра может опять поеду, типа они не видят.
В цоне все видят.
А онлайн не могу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8022
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:34
Цитата:
это конфиденциальная информация.
111:
Какая же у вас зарплата, господа капиталисты?
Какая же у вас зарплата, господа капиталисты?
это конфиденциальная информация.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:34
Цитата:
Я вот по 300 в месяц мотаю, это 3600 в год.
Сколько я по вашему должен платить в месяц средне?
elektron:
месяц при расходе 2500
месяц при расходе 2500
Я вот по 300 в месяц мотаю, это 3600 в год.
Сколько я по вашему должен платить в месяц средне?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8022
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:36
Цитата:
тут сам можешь глянуть.
Стартовая от 99 с копейками в месяц.
111:
Сколько я по вашему должен платить в месяц средне?
Сколько я по вашему должен платить в месяц средне?
Стартовая от 99 с копейками в месяц.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:36
Цитата:
Средняя, как у нас например.
Но ладно, вы платите в среднем 100 эвро в месяц получается?
Зп допустим 2000 эвро.
Это 5 процентов..
У нас от зарплаты это тоде примерно столько, ну модет процента 3, до 5ти..
elektron:
это конфиденциальная информация
это конфиденциальная информация
Средняя, как у нас например.
Но ладно, вы платите в среднем 100 эвро в месяц получается?
Зп допустим 2000 эвро.
Это 5 процентов..
У нас от зарплаты это тоде примерно столько, ну модет процента 3, до 5ти..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:38
Цитата:
При зарплате 2000 Эвро, думаю это совсем немного..
Ну так кажется тут..
Нашими деньгами это миллион и отдать 50 тысяч, раз плюнуть думаю.
Но это у нас .
elektron:
Стартовая от 99 с копейками в месяц
Стартовая от 99 с копейками в месяц
При зарплате 2000 Эвро, думаю это совсем немного..
Ну так кажется тут..
Нашими деньгами это миллион и отдать 50 тысяч, раз плюнуть думаю.
Но это у нас .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8022
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:47
Цитата:
Тут сложнее, у кого как. Но в целом признанно, в Германии самая дорогая эл. эн. по евросоюзу. Многим эти цены действительно не просто платить и правительство изыскивает пути снижения цены.
111:
Ну так кажется тут..
Ну так кажется тут..
Тут сложнее, у кого как. Но в целом признанно, в Германии самая дорогая эл. эн. по евросоюзу. Многим эти цены действительно не просто платить и правительство изыскивает пути снижения цены.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 19:55
Цитата:
Если бы вам урезали зп в 10 раз и цену на электричество, было бы как у нас..
200 эвро зп и 10 эвро за электричество..
elektron:
Германии самая дорогая эл. эн. по евросоюзу. Многим эти цены
Германии самая дорогая эл. эн. по евросоюзу. Многим эти цены
Если бы вам урезали зп в 10 раз и цену на электричество, было бы как у нас..
200 эвро зп и 10 эвро за электричество..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 21:25
Цитата:
Марик, это - мечта?...
Не - урежут, уже...
111:
Если бы вам урезали зп в 10 раз и
Если бы вам урезали зп в 10 раз и
Марик, это - мечта?...
Не - урежут, уже...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.21 - 22:23
Цитата:
Мне кажется, Германия живет не по средствам..
drakon:
Марик, это - мечта?...
Марик, это - мечта?...
Мне кажется, Германия живет не по средствам..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 12:18
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2594
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 12:48
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13927
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:34
Неба утреннего стяг,
В жизни важен первый шаг.
Слышишь, реют над страною
Ветры яростных атак.
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь
впереди.
(из гимна ВЛКСМ)
В жизни важен первый шаг.
Слышишь, реют над страною
Ветры яростных атак.
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь
впереди.
(из гимна ВЛКСМ)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:40
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 13:41
Чтобы алекс не скучал..
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