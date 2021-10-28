Отправлено: - 08:18

ПолиграфЪ Боярышников:

Потому что ваши гроши не оправдывают вложения в ваш частный сектор!

Цитата:Не совсем и не всегда так, сам знаю на практике. Стоит городок или деревенька, оператор там - монополист-гигант, забил на все. Занят внедрением очередной фигни. Только стоит туда сунуться конкуренту - ломают рынок, уходят в минус ниже уровня рентабельности. И могут так держать пока конкуренты не передохнут. От этого только клиент в выигрыше - получает самые нереально низкие цены, жаль правда, что временно