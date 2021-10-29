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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:18
Цитата:
Везет тебе - катиться дальше некуда, хоть какая-то стабильность
Уже не ваш земляк:
Скатываешься до животного...
Скатываешься до животного...
Везет тебе - катиться дальше некуда, хоть какая-то стабильность
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:19
Цитата:
Это не меняет моего отношения к той картинке
Уже не ваш земляк:
ПыСы.Вообще-то это был сарказм, про "великолепие".
ПыСы.Вообще-то это был сарказм, про "великолепие".
Это не меняет моего отношения к той картинке
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:22
Цитата:
А кто тогда это в википедии зафиксировал? ))
Зачем фейсбук банит, если никто не жаловался?
Уже не ваш земляк:
И которые и не думали обижаться.
И которые и не думали обижаться.
А кто тогда это в википедии зафиксировал? ))
Зачем фейсбук банит, если никто не жаловался?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:29
Цитата:
Сибирские, у которых пробабка из Киева? ))
А на кого им обижаться, кроме себя)
Уже не ваш земляк:
И даже присутствующие на Форуме украинцы не обиделись.
И даже присутствующие на Форуме украинцы не обиделись.
Сибирские, у которых пробабка из Киева? ))
А на кого им обижаться, кроме себя)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:33
Цитата:
Я не предполагал, что буду настолько уникален Один на 50 миллионов (тут я всех посчитал, и уехавших, и никогда не живших на Украине. Примерно как те, которых вы тут в пример приводите, вполне легитимно, по вашему же мнению.
[Исправлено: maxsaf, 29.10.2021 - 07:42]
Уже не ваш земляк:
Так может быть, дело только в тебе?!
Так может быть, дело только в тебе?!
Я не предполагал, что буду настолько уникален Один на 50 миллионов (тут я всех посчитал, и уехавших, и никогда не живших на Украине. Примерно как те, которых вы тут в пример приводите, вполне легитимно, по вашему же мнению.
[Исправлено: maxsaf, 29.10.2021 - 07:42]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:37
Цитата:
Я тебя раньше вообще не знал и никаким не считал. А теперь считаю - никаким. вроде ниче не поменялось, но блин что-то поменялось
Уже не ваш земляк:
Честно скажу, я раньше считал тебя вполне нормальным, только нудным
Честно скажу, я раньше считал тебя вполне нормальным, только нудным
Я тебя раньше вообще не знал и никаким не считал. А теперь считаю - никаким. вроде ниче не поменялось, но блин что-то поменялось
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:39
Цитата:
Ну ты же щас не смолчал. И тогда не смолчал. Хотя я тебя лично не трогал. Так а че ты с меня это требуешь?
Уже не ваш земляк:
Смолчал бы, и не было бы всего этого цирка.
Смолчал бы, и не было бы всего этого цирка.
Ну ты же щас не смолчал. И тогда не смолчал. Хотя я тебя лично не трогал. Так а че ты с меня это требуешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 07:18
Цитата:
Старые песни по новому..
Кругу..
maxsaf:
А кто тогда это в википедии зафиксировал? ))
А кто тогда это в википедии зафиксировал? ))
Старые песни по новому..
Кругу..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 07:21
Цитата:
Ох..
Молодец..
Затмил абайку..
Ты Первый!
Первый Уникальный!
Оно того стоит брат украинец..
Пассажиру это даже и не снилось..
maxsaf:
Я не предполагал, что буду настолько уникален. Один на 50 миллионов (тут я всех посчитал, и
Я не предполагал, что буду настолько уникален. Один на 50 миллионов (тут я всех посчитал, и
Ох..
Молодец..
Затмил абайку..
Ты Первый!
Первый Уникальный!
Оно того стоит брат украинец..
Пассажиру это даже и не снилось..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 07:39
Цитата:
Да какой нафик сон, когда по тебе кто-то ползает
111:
Пассажиру это даже и не снилось..
Пассажиру это даже и не снилось..
Да какой нафик сон, когда по тебе кто-то ползает
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 08:41
Цитата:
Титьки третьего размера?
maxsaf:
какой нафик сон, когда по тебе кто-то ползает
какой нафик сон, когда по тебе кто-то ползает
Титьки третьего размера?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 451
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 09:30
Вчера попалось не глаза.
Пишут, что в Канаде уже 3 года легально марихуану продают. Можно купить за один раз 30 граммов. А дома можно выращивать одновременно 4 кустика для себя.
Но нелегальные торговцы предлагают поддельную марихуану, то есть траву, побрызганную карфентанилом.
Этот карфентанил в 10000 раз сильнее морфина, и смертельно опасен для людей. Используется в ветеринарии в качестве опиоида против слонов и других крупных животных.
И предсказать его действие на людей невозможно. Одни люди испытывают райское наслаждение, а другие сильное чувство тревоги.
Пишут, что в Канаде уже 3 года легально марихуану продают. Можно купить за один раз 30 граммов. А дома можно выращивать одновременно 4 кустика для себя.
Но нелегальные торговцы предлагают поддельную марихуану, то есть траву, побрызганную карфентанилом.
Этот карфентанил в 10000 раз сильнее морфина, и смертельно опасен для людей. Используется в ветеринарии в качестве опиоида против слонов и других крупных животных.
И предсказать его действие на людей невозможно. Одни люди испытывают райское наслаждение, а другие сильное чувство тревоги.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 10:31
Цитата:
Ну, раз советский компот, пьёте: - с Днем рождения Комсомола! Ему бы исполнилось 103 года.
111:
Компот, Советский..
Компот, Советский..
Ну, раз советский компот, пьёте: - с Днем рождения Комсомола! Ему бы исполнилось 103 года.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 11:22
Цитата:
пробабка
---
"Пробабка" - это как?! "Профессиональная бабка"?! Вы когда уже без ошибок писать будете?!
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 29.10.2021 - 10:24]
maxsaf:
пробабка
---
"Пробабка" - это как?! "Профессиональная бабка"?! Вы когда уже без ошибок писать будете?!
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 29.10.2021 - 10:24]
-
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