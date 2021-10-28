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≡ Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения лучших сельхозработников обсуждали, как пережить следующий год
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42712
Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения лучших сельхозработников обсуждали, как пережить следующий год
Отправлено: 28.10.21 - 10:00
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Наградили 62 человека из разных районов Костанайской области. Большинство лауреатов - главы крестьянских хозяйств и директора ТОО, связанные с производством продуктов. Сами герои торжества называют 2021 год одним из самых тяжелых и с опаской смотрят на перспективы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10846
Re: Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения...
Отправлено: 28.10.21 - 10:00
#1
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Цитата:
Несколько лет назад приняты важные программы, такие как «Ауыл - ел бесиги» и «Дорожная карта занятости», - отметил он. -

Он именно так сказал?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Re: Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения...
Отправлено: 28.10.21 - 11:53
#2
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Цитата:
abaika95:
Он именно так сказал?))

Возможно, не совсем так, а на латинице )
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10846
Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения лучших сельхозработников обсуждали, как пережить следующий год
Отправлено: 28.10.21 - 14:05
#3
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Цитата:
maxsaf:
Возможно, не совсем так, а на латинице

Даже если и на латинице то написать в текстовом формате должны грамотно
А то у них главное Аул это Ауыл
А Беciгi это какое-то бесиги))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
451
Re: Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения...
Отправлено: 28.10.21 - 17:20
#4
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Ну а программа такая есть. Название программы в статье правильно написано.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10846
Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения лучших сельхозработников обсуждали, как пережить следующий год
Отправлено: 28.10.21 - 22:19
#5
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Цитата:
serg kost:
Название программы в статье правильно написано.

Господи он ещё и в казахском языке разбирается
Откуда таких строителей берут? Таких говорливых и всезнающиХ? У тебя родственников таксистов нет?))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
451
Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения лучших сельхозработников обсуждали, как пережить следующий год
Отправлено: 28.10.21 - 22:34
#6
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Ко мне какие претензии?
Журналисты не переврали название программы?
Разбирайся с тем, кто это название придумал...
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
99
Re: Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения...
Отправлено: 29.10.21 - 10:11
#7
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Никто из вас не догадался поздравить работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником! Погрязли в своих дрязгах. Может поможет удаление на месяц другой от форума?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2135
Re: Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения...
Отправлено: 29.10.21 - 10:24
#8
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
с их профессиональным праздником



День профессиональных работников сельского хозяйства в Казахстане, согласно Указу Президента Назарбаева - отмечается в каждое третье воскресенье ноября.
В этом, 2021 году, это 21 ноября.
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