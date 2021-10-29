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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 928 из 928«1...926927928
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:18
#13906
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Скатываешься до животного...

Везет тебе - катиться дальше некуда, хоть какая-то стабильность :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:19
#13907
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
ПыСы.Вообще-то это был сарказм, про "великолепие".

Это не меняет моего отношения к той картинке ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:22
#13908
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
И которые и не думали обижаться.

А кто тогда это в википедии зафиксировал? ))

Зачем фейсбук банит, если никто не жаловался? ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:29
#13909
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
И даже присутствующие на Форуме украинцы не обиделись.

Сибирские, у которых пробабка из Киева? ))
А на кого им обижаться, кроме себя)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:33
#13910
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Так может быть, дело только в тебе?!

Я не предполагал, что буду настолько уникален :lol: Один на 50 миллионов (тут я всех посчитал, и уехавших, и никогда не живших на Украине. Примерно как те, которых вы тут в пример приводите, вполне легитимно, по вашему же мнению.

[Исправлено: maxsaf, 29.10.2021 - 07:42]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:37
#13911
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Честно скажу, я раньше считал тебя вполне нормальным, только нудным

Я тебя раньше вообще не знал и никаким не считал. А теперь считаю - никаким. :lol: вроде ниче не поменялось, но блин что-то поменялось ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 04:39
#13912
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Смолчал бы, и не было бы всего этого цирка.

Ну ты же щас не смолчал. И тогда не смолчал. Хотя я тебя лично не трогал. Так а че ты с меня это требуешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4512
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 07:18
#13913
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Цитата:
maxsaf:
А кто тогда это в википедии зафиксировал? ))

Старые песни по новому..
Кругу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4512
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 07:21
#13914
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Цитата:
maxsaf:
Я не предполагал, что буду настолько уникален. Один на 50 миллионов (тут я всех посчитал, и

Ох..
Молодец..
Затмил абайку..
Ты Первый!
Первый Уникальный!
Оно того стоит брат украинец..
Пассажиру это даже и не снилось..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 07:39
#13915
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Цитата:
111:
Пассажиру это даже и не снилось..

Да какой нафик сон, когда по тебе кто-то ползает :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4512
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 08:41
#13916
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Цитата:
maxsaf:
какой нафик сон, когда по тебе кто-то ползает

Титьки третьего размера?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
451
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 09:30
#13917
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Вчера попалось не глаза.
Пишут, что в Канаде уже 3 года легально марихуану продают. Можно купить за один раз 30 граммов. А дома можно выращивать одновременно 4 кустика для себя.
Но нелегальные торговцы предлагают поддельную марихуану, то есть траву, побрызганную карфентанилом.
Этот карфентанил в 10000 раз сильнее морфина, и смертельно опасен для людей. Используется в ветеринарии в качестве опиоида против слонов и других крупных животных.
И предсказать его действие на людей невозможно. Одни люди испытывают райское наслаждение, а другие сильное чувство тревоги.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 10:31
#13918
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Цитата:
111:
Компот, Советский..


Ну, раз советский компот, пьёте: - с Днем рождения Комсомола! Ему бы исполнилось 103 года.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 11:22
#13919
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Цитата:
maxsaf:

пробабка
---
"Пробабка" - это как?! "Профессиональная бабка"?! Вы когда уже без ошибок писать будете?!

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 29.10.2021 - 10:24]
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