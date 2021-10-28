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≡ «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42712
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 28.10.21 - 19:15
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Как поясняется в ответе, эти инициативы "сопровождаются некоторыми изменениями условий труда персонала", что "не отразится на качестве предоставляемых услуг и сервиса".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8199
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 28.10.21 - 19:15
#1
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Вот он звериный оскал монополиста,мало того что качество связи ужасное,я имею ввиду тормознутый интернет 2-5мбс,при этом ценник на него точно такой как у "Алма тв" с 30 мбс в том же Затобольске,так ещё и при общем подорожании всего и вся они нагло снижают зп монтёрам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4511
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 28.10.21 - 21:16
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Вот он звериный оскал монополиста,

Был бы монополист..
Помню как она, Алия еще и по 3 процента умудрялась сдирать за пользование стационарным телефоном..
Монополисту сразу лапки бы подрезали..
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
163
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 28.10.21 - 21:19
#3
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Так это давно идет такая делюга. ТУСМ в свое премя сократил очень много работников (специалистов со стажем больше 20 лет). Потому что с воздушной сети перешел на оптику. Кому до пенсии оставалось немного не увольняли,а ставили трудновыполнимые условия труда. Зато офисных "ж...посидцев" ни уволили ни одного. А таких больше чем работников с технической специальностью.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
486
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 28.10.21 - 23:32
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Вот он звериный оскал монополиста


Ну какой он монополист? У других провайдеров вообще туши свет,хватай галушки!Просто скоро будет зачистка всех нечистоплотных работников в этой сфере вот и НГ всполошилось
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8199
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 00:16
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну какой он монополист?

В ЗТБ в частном секторе Казахтелеком монополист,я не могу отказаться от их дорогих и некачественных услуг,потому что у меня нет выбора,кстати на сколько мне известно в Кустанае в частном секторе то же самое.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 08:04
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Просто скоро будет зачистка всех нечистоплотных работников в этой сфере

Это вы про простых монтажников? Мохнатое логово коррупции все-таки найдено?))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
486
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 08:09
#7
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Цитата:
Добринцофф:
В ЗТБ в частном секторе Казахтелеком монополист,


ТОО "ДАВИОН" предлагает качественные услуги Интернет и телефонной связи!Beeline - оператор сотовой связи, мобильного и проводного интернета в Казахстане! А кто запрещает им обслуживать ваши дома? Потому что ваши гроши не оправдывают вложения в ваш частный сектор!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13416
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 08:18
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Потому что ваши гроши не оправдывают вложения в ваш частный сектор!

Не совсем и не всегда так, сам знаю на практике. Стоит городок или деревенька, оператор там - монополист-гигант, забил на все. Занят внедрением очередной фигни. Только стоит туда сунуться конкуренту - ломают рынок, уходят в минус ниже уровня рентабельности. И могут так держать пока конкуренты не передохнут. От этого только клиент в выигрыше - получает самые нереально низкие цены, жаль правда, что временно :-)
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