В этом доме даже трубы стояки чугун.. У нас в Рудном обычные соседи склались, везде, ставили полипропилен.. А тут мне не разрешили соседи даже меж перекрытием трубу стояки отопления поменять, там так и осталось железо, но оно же гниет.. У себя поменял, а там их пусть топит если что.. За каждую копейку давятся..
Не, ну как он ходит, и мешает кому то через этаж? --- Подкину корму животному. Надо мной сняли квартиру армяне, у них девочка лет 2-3.Так она такие скачки устраивает, ужас! Вот и сейчас, время 23:15, а она носится вовсю.Может и до 12-ти ночи скакать.
Самый примитивный вариант,можно просто колокольчики от глазка протянуть до телека,тогда на пульте кнопкой AV\TV будешь переключать и смотреть. Если немного заморочится то понадобиться купить недорогой регистратор на 4 камеры например вот такой
Добринцофф: Если немного заморочится то понадобиться купить недорогой регистратор на 4 камеры
Я в этом совсем не того, мне надо чтоб поставили как то, настроили, хочу и в Рудном и тут так сделать.. Купить то может и смогу, и то, как то же выбрать надо правильно и заказывать кроме каспий магазина нигде не могу
Через этаж говорю, мы на девятом, --- Ну так и я на 9-ом. Но если у вас дом старой постройки(чугунные трубы), то звукоизоляция оставляет желать лучшего. Здесь, в Самаре, построили целый микрорайон,"Кошелев" называется, по фамилии местного олигарха, он застроил. Так вот там, если чихнёшь, то тебе соседи из-за стены здоровья пожелают.Звукоизоляции нет вообще! Да и качество так себе. Желающие могут найти в Интернете.
Оскорбляют, делаю замечание - еще больше оскорбляют. И еще говорят, что это не оскорбительное, по их же собственному мнению. Как такое может быть? Вот вы говорите - в зависимости от контекста. Какой контекст последних 20-30 страниц?
Оскорбляют, делаю замечание - еще больше оскорбляют. И еще говорят, что это не оскорбительное, по их же собственному мнению. --- И оскорбился здесь только ты один! И оскорбился за компанию с 30-ти миллионами украинцев,которые ни сном ни духом и знать не знают, что их в далёком Казахстане на Форуме НГ назвали хохлами.И которые и не думали обижаться.И даже присутствующие на Форуме украинцы не обиделись. Кроме тебя. Так может быть, дело только в тебе?!Может быть, это какие-то комплексы?!Ты выставил себя полнейшим клоуном. Честно скажу, я раньше считал тебя вполне нормальным, только нудным.Угомонись уже. Никто и не заострял, только ты один.Смолчал бы, и не было бы всего этого цирка. А животное очень бесит, когда его игнорируют.Неужели ты ещё не понял этого?!
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