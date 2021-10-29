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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:03
#13891
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В этом доме даже трубы стояки чугун..
У нас в Рудном обычные соседи склались, везде, ставили полипропилен..
А тут мне не разрешили соседи даже меж перекрытием трубу стояки отопления поменять, там так и осталось железо, но оно же гниет..
У себя поменял, а там их пусть топит если что..
За каждую копейку давятся..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
518
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:17
#13892
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Цитата:
111:

Не, ну как он ходит, и мешает кому то через этаж?
---
Подкину корму животному. Надо мной сняли квартиру армяне, у них девочка лет 2-3.Так она такие скачки устраивает, ужас! Вот и сейчас, время 23:15, а она носится вовсю.Может и до 12-ти ночи скакать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:19
#13893
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Цитата:
111:
Все таки возможно это?

Самый примитивный вариант,можно просто колокольчики от глазка протянуть до телека,тогда на пульте кнопкой AV\TV будешь переключать и смотреть.
Если немного заморочится то понадобиться купить недорогой регистратор на 4 камеры
например вот такой ,но тогда можно будет смотреть в смартфоне через приложение,не только с дивана,а с любой точки мира где есть интернет+видеозапись на 4 камеры.
Глазок вот такой брал на алиэкспресс
Качество хорошее.

[Исправлено: Добринцофф, 29.10.2021 - 01:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:21
#13894
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Надо мной сняли квартиру армяне, у них девочка лет 2-3.Так

Причем тут над тобой?
Через этаж говорю, мы на девятом, а эти с седьмого
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:24
#13895
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Цитата:
Добринцофф:
Если немного заморочится то понадобиться купить недорогой регистратор на 4 камеры

Я в этом совсем не того, мне надо чтоб поставили как то, настроили, хочу и в Рудном и тут так сделать..
Купить то может и смогу, и то, как то же выбрать надо правильно и заказывать кроме каспий магазина нигде не могу
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:28
#13896
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Цитата:
111:
Я в этом совсем не того

Я честно говоря то же любитель,тырнет читал и делал.
Просто жаба задушила кучу денег установщикам отдавать,в магазине сам сделал,ну и дома то же.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:31
#13897
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Цитата:
Добринцофф:
Просто жаба задушила кучу денег установщикам

Да, там дорого у них, надо как то подумать..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
518
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:43
#13898
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Цитата:
111:

Через этаж говорю, мы на девятом,
---
Ну так и я на 9-ом. Но если у вас дом старой постройки(чугунные трубы), то звукоизоляция оставляет желать лучшего. Здесь, в Самаре, построили целый микрорайон,"Кошелев" называется, по фамилии местного олигарха, он застроил. Так вот там, если чихнёшь, то тебе соседи из-за стены здоровья пожелают.Звукоизоляции нет вообще! Да и качество так себе. Желающие могут найти в Интернете.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
518
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:44
#13899
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[img]https://c.radikal.ru/c23/2110/69/aab58ed562a5.png[/img]

Вот это великолепие!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13413
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 02:55
#13900
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Цитата:
elektron:
Предъявляет другим то, чем сам занимается.

И где у меня флуд в статье про корону?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13413
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 02:56
#13901
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вот это великолепие!

Какой ужас ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13413
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 03:03
#13902
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Цитата:
electronКто что с Максом сделал?

Оскорбляют, делаю замечание - еще больше оскорбляют. И еще говорят, что это не оскорбительное, по их же собственному мнению. Как такое может быть? Вот вы говорите - в зависимости от контекста. Какой контекст последних 20-30 страниц?

[Исправлено: maxsaf, 29.10.2021 - 03:05]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
518
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 03:15
#13903
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Цитата:
maxsaf:

Какой ужас ))
---
Вот-вот! Как бараки в концлагере.
ПыСы.Вообще-то это был сарказм, про "великолепие".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
518
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 03:25
#13904
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Цитата:
maxsaf:

Оскорбляют, делаю замечание - еще больше оскорбляют. И еще говорят, что это не оскорбительное, по их же собственному мнению.
---
И оскорбился здесь только ты один! И оскорбился за компанию с 30-ти миллионами украинцев,которые ни сном ни духом и знать не знают, что их в далёком Казахстане на Форуме НГ назвали хохлами.И которые и не думали обижаться.И даже присутствующие на Форуме украинцы не обиделись. Кроме тебя. Так может быть, дело только в тебе?!Может быть, это какие-то комплексы?!Ты выставил себя полнейшим клоуном. Честно скажу, я раньше считал тебя вполне нормальным, только нудным.Угомонись уже. Никто и не заострял, только ты один.Смолчал бы, и не было бы всего этого цирка. А животное очень бесит, когда его игнорируют.Неужели ты ещё не понял этого?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
518
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 03:26
#13905
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Цитата:
maxsaf:

Скатываешься до животного...
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