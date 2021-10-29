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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:41
Цитата:
Понял
Гога:
____ГУЛЯТЬ !!!!! А ты себя бережешь и ленишься .Если что пиши в личку.
____ГУЛЯТЬ !!!!! А ты себя бережешь и ленишься .Если что пиши в личку.
Понял
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:41
Цитата:
Даже ни хрена ему никто не сказал что так нельзя..
---
Похоже, твой сынок уже всех достал.
111:
Даже ни хрена ему никто не сказал что так нельзя..
---
Похоже, твой сынок уже всех достал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:43
Цитата:
---- Не ,там просто дверь сняли и поставили новую. А старую с финским замком поставили на тамбур ,как и у тебя. И пользуются до сих пор.
111:
Наверно он и есть, этот крохобор
Наверно он и есть, этот крохобор
---- Не ,там просто дверь сняли и поставили новую. А старую с финским замком поставили на тамбур ,как и у тебя. И пользуются до сих пор.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:44
Цитата:
Да мне говорили кто, но я их пока не знаю.
Не, тут все зажиточные, для них 8000 раз плюнуть отдать.
Ну есть небогатый одна хата, но те так себе..
Это родители их были заслуженные учителя и еще кто то, а вот дети очень так сказать бедные.
Им тут две хаты дали в 86м..
Добринцофф:
Это наверное те кому брелок от шлагбаума не достался,мстят вам таки образом.
Это наверное те кому брелок от шлагбаума не достался,мстят вам таки образом.
Да мне говорили кто, но я их пока не знаю.
Не, тут все зажиточные, для них 8000 раз плюнуть отдать.
Ну есть небогатый одна хата, но те так себе..
Это родители их были заслуженные учителя и еще кто то, а вот дети очень так сказать бедные.
Им тут две хаты дали в 86м..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:44
Цитата:
Ее эти сердобольные соседи запускают, тут же все правильные, нижние, а на верху то тепло, вот она и лезет сюда, они грехи так свои искупают какие то..
---
А на первом этаже домофон поставить не судьба?Чтобы бомжихи не обсыкались на 9-ом этаже.
111:
Ее эти сердобольные соседи запускают, тут же все правильные, нижние, а на верху то тепло, вот она и лезет сюда, они грехи так свои искупают какие то..
---
А на первом этаже домофон поставить не судьба?Чтобы бомжихи не обсыкались на 9-ом этаже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10846
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:44
Цитата:
Я думал он ответит что он голубец потому и знает
А так сестра повар
И она ему поведала о голубцах
И ему понравилось)))
Уже не ваш земляк:
Нет, я не готовил. А про голубцы знаю потому что
Нет, я не готовил. А про голубцы знаю потому что
Я думал он ответит что он голубец потому и знает
А так сестра повар
И она ему поведала о голубцах
И ему понравилось)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:45
Цитата:
Да и эти тут пользовались, но дверь уже не закрывалась..
Гога:
финским замком поставили на тамбур ,как и у тебя. И пользуются до сих пор.
финским замком поставили на тамбур ,как и у тебя. И пользуются до сих пор.
Да и эти тут пользовались, но дверь уже не закрывалась..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:46
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:48
Цитата:
Так там обычный домофон и стоит.
Уже не ваш земляк:
на первом этаже домофон поставить не судьба?
на первом этаже домофон поставить не судьба?
Так там обычный домофон и стоит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:49
Цитата:
--- Сними замок --- мастер ключи сделает. Альфараби119 - хороший мастер.
111:
--- Сними замок --- мастер ключи сделает. Альфараби119 - хороший мастер.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:50
Цитата:
Хотел сердцевину снять, купить новую, но немного позже наверно
Гога:
Сними замок --- мастер ключи сделает. Альфараби119 - хороший мастер.
Сними замок --- мастер ключи сделает. Альфараби119 - хороший мастер.
Хотел сердцевину снять, купить новую, но немного позже наверно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:51
Цитата:
Не, ну как он ходит, и мешает кому то через этаж?
Уже не ваш земляк:
Похоже, твой сынок уже всех достал.
Похоже, твой сынок уже всех достал.
Не, ну как он ходит, и мешает кому то через этаж?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:55
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:57
А теперь слово даю максафу..
Что то его тонкого сарказма и такой же язвительности нет давно, целых две страницы, как и желчи..
Что то его тонкого сарказма и такой же язвительности нет давно, целых две страницы, как и желчи..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:00
Цитата:
Все таки возможно это?
Добринцофф:
Глазок можно было и видео поставить,стоит недорого 10000 всего,зато не вставая с дивана,
Глазок можно было и видео поставить,стоит недорого 10000 всего,зато не вставая с дивана,
Все таки возможно это?
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