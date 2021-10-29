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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:41
#13876
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Цитата:
Гога:
____ГУЛЯТЬ !!!!! А ты себя бережешь и ленишься .Если что пиши в личку.

Понял
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:41
#13877
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Цитата:
111:

Даже ни хрена ему никто не сказал что так нельзя..
---
Похоже, твой сынок уже всех достал.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:43
#13878
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Цитата:
111:
Наверно он и есть, этот крохобор

---- Не ,там просто дверь сняли и поставили новую. А старую с финским замком поставили на тамбур ,как и у тебя. И пользуются до сих пор.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:44
#13879
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Цитата:
Добринцофф:
Это наверное те кому брелок от шлагбаума не достался,мстят вам таки образом.

Да мне говорили кто, но я их пока не знаю.
Не, тут все зажиточные, для них 8000 раз плюнуть отдать.
Ну есть небогатый одна хата, но те так себе..
Это родители их были заслуженные учителя и еще кто то, а вот дети очень так сказать бедные.
Им тут две хаты дали в 86м..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
513
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:44
#13880
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Цитата:
111:

Ее эти сердобольные соседи запускают, тут же все правильные, нижние, а на верху то тепло, вот она и лезет сюда, они грехи так свои искупают какие то..
---
А на первом этаже домофон поставить не судьба?Чтобы бомжихи не обсыкались на 9-ом этаже.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10846
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:44
#13881
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Нет, я не готовил. А про голубцы знаю потому что

Я думал он ответит что он голубец потому и знает
А так сестра повар
И она ему поведала о голубцах
И ему понравилось)))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:45
#13882
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Цитата:
Гога:
финским замком поставили на тамбур ,как и у тебя. И пользуются до сих пор.

Да и эти тут пользовались, но дверь уже не закрывалась..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:46
#13883
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Ну вот, сейчас приступим к вечернему ужину..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:48
#13884
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
на первом этаже домофон поставить не судьба?

Так там обычный домофон и стоит.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:49
#13885
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Цитата:
111:

--- Сними замок --- мастер ключи сделает. Альфараби119 - хороший мастер.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:50
#13886
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Цитата:
Гога:
Сними замок --- мастер ключи сделает. Альфараби119 - хороший мастер.

Хотел сердцевину снять, купить новую, но немного позже наверно
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:51
#13887
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Похоже, твой сынок уже всех достал.

Не, ну как он ходит, и мешает кому то через этаж?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:55
#13888
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Последние приготовления..
Компот, Советский..
Ну и все, день почти кончился..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 00:57
#13889
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А теперь слово даю максафу..
Что то его тонкого сарказма и такой же язвительности нет давно, целых две страницы, как и желчи..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 01:00
#13890
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Цитата:
Добринцофф:
Глазок можно было и видео поставить,стоит недорого 10000 всего,зато не вставая с дивана,

Все таки возможно это?
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