Отправлено: - 00:44

Добринцофф:

Это наверное те кому брелок от шлагбаума не достался,мстят вам таки образом.

Цитата:Да мне говорили кто, но я их пока не знаю.Не, тут все зажиточные, для них 8000 раз плюнуть отдать.Ну есть небогатый одна хата, но те так себе..Это родители их были заслуженные учителя и еще кто то, а вот дети очень так сказать бедные.Им тут две хаты дали в 86м..