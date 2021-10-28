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≡ «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42710
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 28.10.21 - 19:15
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Как поясняется в ответе, эти инициативы "сопровождаются некоторыми изменениями условий труда персонала", что "не отразится на качестве предоставляемых услуг и сервиса".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8193
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 28.10.21 - 19:15
#1
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Вот он звериный оскал монополиста,мало того что качество связи ужасное,я имею ввиду тормознутый интернет 2-5мбс,при этом ценник на него точно такой как у "Алма тв" с 30 мбс в том же Затобольске,так ещё и при общем подорожании всего и вся они нагло снижают зп монтёрам.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4443
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 28.10.21 - 21:16
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Вот он звериный оскал монополиста,

Был бы монополист..
Помню как она, Алия еще и по 3 процента умудрялась сдирать за пользование стационарным телефоном..
Монополисту сразу лапки бы подрезали..
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