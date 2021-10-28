Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...

Отправлено: - 19:15

Вот он звериный оскал монополиста,мало того что качество связи ужасное,я имею ввиду тормознутый интернет 2-5мбс,при этом ценник на него точно такой как у "Алма тв" с 30 мбс в том же Затобольске,так ещё и при общем подорожании всего и вся они нагло снижают зп монтёрам.