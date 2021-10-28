Отправлено: - 19:27

Mr_negotive:

Но беспечности надо противопоставлять всё таки жесткость или даже порой жестокость. По-другому как-то не получается. Если есть возможность, надо убеждать родных и близких вакцинироваться, если убеждения ещё действуют, кто ещё с этим затягивает. Если есть не понимающие и в это же время наличествуют инструменты давления, вплоть до угроз, различных ограничений и шантажа, то надо так делать. Именно так я со всеми своими и поступил, до кого не дошло с первого раза.

Цитата:Это вообще гуманно, так жёстко?Было бы круто, если бы государство начало заставлять своих сограждан полезно и вкусно питаться, для начала. Нет денег на обед - получи. Куда заныкал половину? - ну-ка ешь нормально. Нарушителям - деньгами больше не выдавать - только продуктами. Раз- другой продукты продал - посадить без суда, на откорм.