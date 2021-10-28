Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42710
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 10:15
Каково это - заболеть среди жаркого лета или в разгар красочной осени? Нет ничего столь малоприятного в жизни, чем слечь с простудой или гриппом, из окна наблюдать, как бурная жизнь проходит мимо, а свой день рождения встречать на больничной койке, под кислородным концентратором. Мы привыкли, что любая болезнь имеет свойство проходить. Может быть, поэтому люди порой так беспечно относятся к бушующей уже почти два года пандемии коронавируса, упрямо игнорируя все предупреждения. А что, если простуда окажется вовсе не простудой, а ангина - не ангиной? А что, если отправившись в больницу, человек уже никогда не вернется в свою квартиру, к друзьям и соседям, к обычной жизни. Предлагаю вам хронику одной болезни, начавшейся как обычная ангина и закончившейся самым печальным образом.
Читать статью
Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 98
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 13:55
О вас пишу, каждый узнает себя!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 492
Re: Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 14:05
Извините, конечно, но эта статья бы не появилась, если бы мама автора скончалась, к примеру, от онкологии. Потому что про онкологию нынче не конъюнктурно, а коронавирус "бушующий уже почти два года" очень даже кассовая тема.
Автор почему маме прививку не поставил не понятно, вроде как сам сторонник и агитирует других...
Автор почему маме прививку не поставил не понятно, вроде как сам сторонник и агитирует других...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 59
Re: Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 14:52
Вы же самый умный, сами себе и ответьте
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 15:02
Переболел и пока не вакцинируюсь
То есть мы всей семьей переболели, даде малой в полтора года чихал..
Один студент наш вакцинировался, потому что заставили где учится..
Так странно..
То есть мы всей семьей переболели, даде малой в полтора года чихал..
Один студент наш вакцинировался, потому что заставили где учится..
Так странно..
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 15:04
В Рудном мест нет, потому что с Джетыгоры понавозят и с Костаная.
Больница то там хорошая..
Больница то там хорошая..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 444
Re: Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 16:08
Кроме прививки всем нужно укреплять, или хотя бы беречь свой иммунитет.
И относиться к профилактике ОРВИ со всей серьёзностью.
Знаю много случаев, когда люди серьезно болели и даже умирали от ковида только потому, что сначала сильно переохлаждались, переутомлялись, а потом не начинали лечиться вовремя.
Нужно начать относиться к любым простудам как к опасному врагу.
А к иммунитету и вакцинации как к двум степеням защиты от этого врага.
И относиться к профилактике ОРВИ со всей серьёзностью.
Знаю много случаев, когда люди серьезно болели и даже умирали от ковида только потому, что сначала сильно переохлаждались, переутомлялись, а потом не начинали лечиться вовремя.
Нужно начать относиться к любым простудам как к опасному врагу.
А к иммунитету и вакцинации как к двум степеням защиты от этого врага.
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 18:27
Александр, примите мои искренние соболезнования по поводу кончины мамы.
Беспечно. И печально. А может и не беспечно, а как-то что ли внушаемо. Сколько раз себе говорил нельзя так - говорить антипрививочникам, чтобы вас убедить, нужно вам оказаться в ковидном госпитале, в реанимационном отделении, возле аппаратов ИВЛ, послушать стоны и хрипы умирающих. А потом уже можете со спокойной совестью сеять своё зло о вреде вакцинации, пожиная души доверчивых и легко верующих в бредовые теории людей. Всякий раз говорил себе, что нельзя так зло отвечать пропагандистам против вакцинации. И всегда продолжал это делать... Правда, Александр, примите соболезнования. Но беспечности надо противопоставлять всё таки жесткость или даже порой жестокость. По-другому как-то не получается. Если есть возможность, надо убеждать родных и близких вакцинироваться, если убеждения ещё действуют, кто ещё с этим затягивает. Если есть не понимающие и в это же время наличествуют инструменты давления, вплоть до угроз, различных ограничений и шантажа, то надо так делать. Именно так я со всеми своими и поступил, до кого не дошло с первого раза.
[Исправлено: Mr_negotive, 28.10.2021 - 18:31]
Беспечно. И печально. А может и не беспечно, а как-то что ли внушаемо. Сколько раз себе говорил нельзя так - говорить антипрививочникам, чтобы вас убедить, нужно вам оказаться в ковидном госпитале, в реанимационном отделении, возле аппаратов ИВЛ, послушать стоны и хрипы умирающих. А потом уже можете со спокойной совестью сеять своё зло о вреде вакцинации, пожиная души доверчивых и легко верующих в бредовые теории людей. Всякий раз говорил себе, что нельзя так зло отвечать пропагандистам против вакцинации. И всегда продолжал это делать... Правда, Александр, примите соболезнования. Но беспечности надо противопоставлять всё таки жесткость или даже порой жестокость. По-другому как-то не получается. Если есть возможность, надо убеждать родных и близких вакцинироваться, если убеждения ещё действуют, кто ещё с этим затягивает. Если есть не понимающие и в это же время наличествуют инструменты давления, вплоть до угроз, различных ограничений и шантажа, то надо так делать. Именно так я со всеми своими и поступил, до кого не дошло с первого раза.
[Исправлено: Mr_negotive, 28.10.2021 - 18:31]
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 18:40
abaika95
Можно предположить,что китайские власти выпустив планово иди нечайно вирус из лаборатории пытались "почистить" свое население от хронических больных и стариков Чудовищная теория но почему бы и нет/
Вы собрались судить кого-то за это злодеяние? Если нет, то к чему рассуждения на тему происхождения вируса? Если даже он и является биологическим оружием искусственного или искусственно доработанного естественного происхождения, то в любом случае против него нужно использовать точно такие же средства защиты, как против полностью естественного вируса. Так что вопрос об искусственном происхождении вируса, если никто не собирается устраивать международный трибунал, совершенно неважен. Вроде как международный трибунал требуют антипрививочники не по вопросу происхождения вируса, а из-за применения средств защиты против этого вируса.
[Исправлено: Mr_negotive, 28.10.2021 - 18:42]
Можно предположить,что китайские власти выпустив планово иди нечайно вирус из лаборатории пытались "почистить" свое население от хронических больных и стариков Чудовищная теория но почему бы и нет/
Вы собрались судить кого-то за это злодеяние? Если нет, то к чему рассуждения на тему происхождения вируса? Если даже он и является биологическим оружием искусственного или искусственно доработанного естественного происхождения, то в любом случае против него нужно использовать точно такие же средства защиты, как против полностью естественного вируса. Так что вопрос об искусственном происхождении вируса, если никто не собирается устраивать международный трибунал, совершенно неважен. Вроде как международный трибунал требуют антипрививочники не по вопросу происхождения вируса, а из-за применения средств защиты против этого вируса.
[Исправлено: Mr_negotive, 28.10.2021 - 18:42]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13393
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 19:27
Цитата:
Это вообще гуманно, так жёстко?
Было бы круто, если бы государство начало заставлять своих сограждан полезно и вкусно питаться, для начала. Нет денег на обед - получи. Куда заныкал половину? - ну-ка ешь нормально. Нарушителям - деньгами больше не выдавать - только продуктами. Раз- другой продукты продал - посадить без суда, на откорм.
Mr_negotive:
Но беспечности надо противопоставлять всё таки жесткость или даже порой жестокость. По-другому как-то не получается. Если есть возможность, надо убеждать родных и близких вакцинироваться, если убеждения ещё действуют, кто ещё с этим затягивает. Если есть не понимающие и в это же время наличествуют инструменты давления, вплоть до угроз, различных ограничений и шантажа, то надо так делать. Именно так я со всеми своими и поступил, до кого не дошло с первого раза.
Но беспечности надо противопоставлять всё таки жесткость или даже порой жестокость. По-другому как-то не получается. Если есть возможность, надо убеждать родных и близких вакцинироваться, если убеждения ещё действуют, кто ещё с этим затягивает. Если есть не понимающие и в это же время наличествуют инструменты давления, вплоть до угроз, различных ограничений и шантажа, то надо так делать. Именно так я со всеми своими и поступил, до кого не дошло с первого раза.
Это вообще гуманно, так жёстко?
Было бы круто, если бы государство начало заставлять своих сограждан полезно и вкусно питаться, для начала. Нет денег на обед - получи. Куда заныкал половину? - ну-ка ешь нормально. Нарушителям - деньгами больше не выдавать - только продуктами. Раз- другой продукты продал - посадить без суда, на откорм.
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 21:04
Отучить невозможно..
Сколько умирает людей от курева, алкоголя, поедания сладкого, и тд?
Миллионы..
Сколько умирает от ковида..
Никого же в здравом уме не отучить от курева или алкоголя или от поедания пирожных..
Ну и вмякие вредные работы, допустим шахты..
Там тоже медленная смерть..
Не, это бесполезно..
Если б была вакцина, типа от оспы или гератита, один раз вколол и все.
Может в будущем будет, взял ребенку вколол и он и не знает что..
А сейчас, пока люди готовы и так умирать, пока насильно не заставят..
Это как например сухой закон..
Сколько умирает людей от курева, алкоголя, поедания сладкого, и тд?
Миллионы..
Сколько умирает от ковида..
Никого же в здравом уме не отучить от курева или алкоголя или от поедания пирожных..
Ну и вмякие вредные работы, допустим шахты..
Там тоже медленная смерть..
Не, это бесполезно..
Если б была вакцина, типа от оспы или гератита, один раз вколол и все.
Может в будущем будет, взял ребенку вколол и он и не знает что..
А сейчас, пока люди готовы и так умирать, пока насильно не заставят..
Это как например сухой закон..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать