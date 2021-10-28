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≡ Имени Николая Торшина - Творческую студию для юных художников открыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42709
Имени Николая Торшина - Творческую студию для юных художников открыли в Костанае
Отправлено: 28.10.21 - 15:17
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Студию для детей предшкольного и школьного возраста открыли 27 октября в частной школе «Айгерим Ай». Первый набор воспитанников уже завершен, в будущем студия планирует участвовать в госзаказе на обучение детей за счет госбюджета.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4210
Re: Имени Николая Торшина - Творческую студию для юных...
Отправлено: 28.10.21 - 15:17
#1
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А где это ? Какой адрес?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
795
Имени Николая Торшина - Творческую студию для юных художников открыли в Костанае
Отправлено: 28.10.21 - 15:42
#2
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Улица Введенская, дом 31
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