Re: «Человеческий фактор» - Почему учения в школе № 1 Костаная...

Отправлено: - 14:01

Всегда поражался ну как раньше то жили без истерик от мамаш и папаш,учения антипожарные проходили,прививались всем подряд,без телефонов ходили до ночи и ничего а тут такое ощущение что это не родители а маленькие испуганные детки боящиеся всего подряд и детей своих такими же делают-истеричками