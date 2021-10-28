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≡ «Человеческий фактор» - Почему учения в школе № 1 Костаная вызвали такой ажиотаж?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42709
«Человеческий фактор» - Почему учения в школе № 1 Костаная вызвали такой ажиотаж?
Отправлено: 28.10.21 - 13:50
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С утра в редакцию «НГ» начали поступать вопросы от родителей учеников. Звонившие жаловались, что не были предупреждены о проведении учения, и переживали, правомерно ли проводить такие мероприятия с учащимися младших классов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7869
Re: «Человеческий фактор» - Почему учения в школе № 1 Костаная...
Отправлено: 28.10.21 - 13:50
#1
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По-моему, у родителей уже кукушка сбита.. скоро сопли подтереть не смогут без ватсапа и инстаграма...
Обычные учения, которые были всегда, включая младшие классы.
А некоторые по ходу уже расценили, как подготовка к массовой вакцинации детей... струёй вакцины из пожарного брандспойта да по строю школяров...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10828
Re: «Человеческий фактор» - Почему учения в школе № 1 Костаная...
Отправлено: 28.10.21 - 14:01
#2
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Всегда поражался ну как раньше то жили без истерик от мамаш и папаш,учения антипожарные проходили,прививались всем подряд,без телефонов ходили до ночи и ничего а тут такое ощущение что это не родители а маленькие испуганные детки боящиеся всего подряд и детей своих такими же делают-истеричками
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4439
Re: «Человеческий фактор» - Почему учения в школе № 1 Костаная...
Отправлено: 28.10.21 - 15:13
#3
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Наш пришел жив здоров..
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