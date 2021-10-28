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≡ Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения лучших сельхозработников обсуждали, как пережить следующий год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42704
Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения лучших сельхозработников обсуждали, как пережить следующий год
Отправлено: 28.10.21 - 10:00
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Наградили 62 человека из разных районов Костанайской области. Большинство лауреатов - главы крестьянских хозяйств и директора ТОО, связанные с производством продуктов. Сами герои торжества называют 2021 год одним из самых тяжелых и с опаской смотрят на перспективы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10823
Re: Собрали, отметили... Что дальше? - На церемонии награждения...
Отправлено: 28.10.21 - 10:00
#1
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Цитата:
Несколько лет назад приняты важные программы, такие как «Ауыл - ел бесиги» и «Дорожная карта занятости», - отметил он. -

Он именно так сказал?))
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