Отправлено: - 19:01

Мои два деда похоронены на мусульманском кладбище (Наримановка), бабушка - на кладбище по ул. Маяковского. В 90-м, когда старший брат вернулся из советской армии в цинковом гробу, почему-то решили похоронить его на затобольском кладбище для мусульман (хотя мусульманином он не был).