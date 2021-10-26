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≡ Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42704
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 26.10.21 - 19:01
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Мои два деда похоронены на мусульманском кладбище (Наримановка), бабушка - на кладбище по ул. Маяковского. В 90-м, когда старший брат вернулся из советской армии в цинковом гробу, почему-то решили похоронить его на затобольском кладбище для мусульман (хотя мусульманином он не был).
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
136
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 28.10.21 - 09:53
#15
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Цитата:
maxsaf:
Странно, дело то вроде не хитрое.

У нас в стране нет крематория, везти тело нужно в Россию. А еще стоит учесть карантинные ограничения сейчас
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2283
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 28.10.21 - 09:57
#16
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У казахов принято хоронить усопших на родовых кладбищах. Немало знакомых казахов, которыехоть и жили в городе. и всех после смерти везли хоронить на родовые кладбища в районы. Причем на этих кладбищах могил представителей других родов нет.
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