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Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42704
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 26.10.21 - 19:01
Мои два деда похоронены на мусульманском кладбище (Наримановка), бабушка - на кладбище по ул. Маяковского. В 90-м, когда старший брат вернулся из советской армии в цинковом гробу, почему-то решили похоронить его на затобольском кладбище для мусульман (хотя мусульманином он не был).
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Re: Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 26.10.21 - 19:01
Атеистам и агностикам в этом плане полегче - вообще пофиг где похоронят. Хоть в печку - без разницы. По мне так вообще идеальный вариант - памятник не надо, ухаживать за оградкой не надо. На эти деньги родня может скамейку красивую поставить в парке с табличкой с именем. Толку будет больше.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 136
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 13:25
Цитата:
Вот только стоит это "удовольствие" немало
UPD: имеется ввиду крематорий
[Исправлено: lavprof, 27.10.2021 - 13:27]
maxsaf:
На эти деньги родня может скамейку красивую поставить в парке с табличкой с именем
На эти деньги родня может скамейку красивую поставить в парке с табличкой с именем
Вот только стоит это "удовольствие" немало
UPD: имеется ввиду крематорий
[Исправлено: lavprof, 27.10.2021 - 13:27]
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 13:35
Цитата:
Странно, дело то вроде не хитрое.
Честно говоря не приценивался - мне щас при жизни так то пофиг, как и где, а после - тем более.
lavprof:
Вот только стоит это "удовольствие" немало UPD: имеется ввиду крематорий
Вот только стоит это "удовольствие" немало UPD: имеется ввиду крематорий
Странно, дело то вроде не хитрое.
Честно говоря не приценивался - мне щас при жизни так то пофиг, как и где, а после - тем более.
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 13:46
Цитата:
О лично тебе никто не говорит, у вас же там сжигают в основном, чтоб места хватило и не платить .
Тут немного иначе..
Да и не мусульманин ты, и тем более не костанаец..
Канадец..
[Исправлено: 111, 27.10.2021 - 15:32]
maxsaf:
мне щас при
мне щас при
О лично тебе никто не говорит, у вас же там сжигают в основном, чтоб места хватило и не платить .
Тут немного иначе..
Да и не мусульманин ты, и тем более не костанаец..
Канадец..
[Исправлено: 111, 27.10.2021 - 15:32]
Re: Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 18:37
Цитата:
Ты столько свободного места даже в своих степях не видел
Цитата:
Как и ты
111:
у вас же там сжигают в основном, чтоб места хватило
у вас же там сжигают в основном, чтоб места хватило
Ты столько свободного места даже в своих степях не видел
Цитата:
111:
Да и не мусульманин ты
Да и не мусульманин ты
Как и ты
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 20:40
Цитата:
Есть одно Но..
Я буду похоронен на мусульманском кладбище и по мусульманским обычаям..
Ты по канадски, и по их обычаям..
Тут все просто..
maxsaf:
Как и ты
Как и ты
Есть одно Но..
Я буду похоронен на мусульманском кладбище и по мусульманским обычаям..
Ты по канадски, и по их обычаям..
Тут все просто..
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 21:16
Цитата:
И ты даже уже знаешь точно на каком?
Ты видимо новость саму не читал. Там похожий случай как у тебя описан. Про старшего брата.
[Исправлено: maxsaf, 27.10.2021 - 21:17]
111:
Я буду похоронен на мусульманском кладбище и по мусульманским обычаям..
Я буду похоронен на мусульманском кладбище и по мусульманским обычаям..
И ты даже уже знаешь точно на каком?
Ты видимо новость саму не читал. Там похожий случай как у тебя описан. Про старшего брата.
[Исправлено: maxsaf, 27.10.2021 - 21:17]
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 21:35
Цитата:
Да, точно знаю на каком..
Как и мать, чистая россиянка, которая приехала умирать тут, как и отец, россиянин, но долго проживший тут и решил быть похороненным среди своего рода тут..
Как и я, но я как то отшельником получился, я выбрал кладбище под Рудном в степи, на возвышенности..
Там и христианское и мусульманское недалеко..
Красивые места..
maxsaf:
даже уже знаешь точно на каком?
даже уже знаешь точно на каком?
Да, точно знаю на каком..
Как и мать, чистая россиянка, которая приехала умирать тут, как и отец, россиянин, но долго проживший тут и решил быть похороненным среди своего рода тут..
Как и я, но я как то отшельником получился, я выбрал кладбище под Рудном в степи, на возвышенности..
Там и христианское и мусульманское недалеко..
Красивые места..
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 21:42
Цитата:
Это важно, будет на че посмотреть
111:
Красивые места..
Красивые места..
Это важно, будет на че посмотреть
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 21:55
Цитата:
Это не важно, у нас все равно на могилах убирать, красить или еще что то делать запрещено..
Да и плакать в принципе тоже..
Именно потому в день похорон женщин и девочек не допускают на могилы..
Там должны быть одни мужчины.
Закорали, прочитали молитву и быстрее ехать и делать поминки с хорошим бежбармаком из всей лошади и тестом, приготовленным вручную..
И обязательно хорошее казы, шужук, карта..
Вот это и называются хорошие похороны..
maxsaf:
Это важно, будет на че посмотреть
Это важно, будет на че посмотреть
Это не важно, у нас все равно на могилах убирать, красить или еще что то делать запрещено..
Да и плакать в принципе тоже..
Именно потому в день похорон женщин и девочек не допускают на могилы..
Там должны быть одни мужчины.
Закорали, прочитали молитву и быстрее ехать и делать поминки с хорошим бежбармаком из всей лошади и тестом, приготовленным вручную..
И обязательно хорошее казы, шужук, карта..
Вот это и называются хорошие похороны..
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 22:02
Цитата:
Заманчиво) пригласишь)?
111:
с хорошим бежбармаком из всей лошади и тестом, приготовленным вручную.. И обязательно хорошее казы, шужук, карта.. Вот это и называются хорошие похороны..
с хорошим бежбармаком из всей лошади и тестом, приготовленным вручную.. И обязательно хорошее казы, шужук, карта.. Вот это и называются хорошие похороны..
Заманчиво) пригласишь)?
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 22:04
Цитата:
Обычно на это не приглашают..
Но, смотрят кто пришел и сколько внес денег..
maxsaf:
Заманчиво) пригласишь)?
Заманчиво) пригласишь)?
Обычно на это не приглашают..
Но, смотрят кто пришел и сколько внес денег..
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 22:07
Цитата:
Так это еще и платно?
111:
Но, смотрят кто пришел и сколько внес денег..
Но, смотрят кто пришел и сколько внес денег..
Так это еще и платно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 676
Re: Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 28.10.21 - 08:41
В районе буду, хотя в городе родился.
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