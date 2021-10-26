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≡ Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42704
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 26.10.21 - 19:01
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Мои два деда похоронены на мусульманском кладбище (Наримановка), бабушка - на кладбище по ул. Маяковского. В 90-м, когда старший брат вернулся из советской армии в цинковом гробу, почему-то решили похоронить его на затобольском кладбище для мусульман (хотя мусульманином он не был).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13380
Re: Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 26.10.21 - 19:01
#1
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Атеистам и агностикам в этом плане полегче - вообще пофиг где похоронят. Хоть в печку - без разницы. По мне так вообще идеальный вариант - памятник не надо, ухаживать за оградкой не надо. На эти деньги родня может скамейку красивую поставить в парке с табличкой с именем. Толку будет больше.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
136
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 13:25
#2
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Цитата:
maxsaf:
На эти деньги родня может скамейку красивую поставить в парке с табличкой с именем

Вот только стоит это "удовольствие" немало
UPD: имеется ввиду крематорий

[Исправлено: lavprof, 27.10.2021 - 13:27]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13380
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 13:35
#3
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Цитата:
lavprof:
Вот только стоит это "удовольствие" немало UPD: имеется ввиду крематорий

Странно, дело то вроде не хитрое.
Честно говоря не приценивался - мне щас при жизни так то пофиг, как и где, а после - тем более.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 13:46
#4
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Цитата:
maxsaf:
мне щас при

О лично тебе никто не говорит, у вас же там сжигают в основном, чтоб места хватило и не платить .
Тут немного иначе..
Да и не мусульманин ты, и тем более не костанаец..
Канадец..

[Исправлено: 111, 27.10.2021 - 15:32]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13380
Re: Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 18:37
#5
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Цитата:
111:
у вас же там сжигают в основном, чтоб места хватило

Ты столько свободного места даже в своих степях не видел

Цитата:
111:
Да и не мусульманин ты

Как и ты ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 20:40
#6
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Цитата:
maxsaf:
Как и ты

Есть одно Но..
Я буду похоронен на мусульманском кладбище и по мусульманским обычаям..
Ты по канадски, и по их обычаям..
Тут все просто..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13380
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 21:16
#7
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Цитата:
111:
Я буду похоронен на мусульманском кладбище и по мусульманским обычаям..

И ты даже уже знаешь точно на каком?
Ты видимо новость саму не читал. Там похожий случай как у тебя описан. Про старшего брата.

[Исправлено: maxsaf, 27.10.2021 - 21:17]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 21:35
#8
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Цитата:
maxsaf:
даже уже знаешь точно на каком?

Да, точно знаю на каком..
Как и мать, чистая россиянка, которая приехала умирать тут, как и отец, россиянин, но долго проживший тут и решил быть похороненным среди своего рода тут..
Как и я, но я как то отшельником получился, я выбрал кладбище под Рудном в степи, на возвышенности..
Там и христианское и мусульманское недалеко..
Красивые места..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13380
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 21:42
#9
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Цитата:
111:
Красивые места..

Это важно, будет на че посмотреть
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 21:55
#10
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Цитата:
maxsaf:
Это важно, будет на че посмотреть

Это не важно, у нас все равно на могилах убирать, красить или еще что то делать запрещено..
Да и плакать в принципе тоже..
Именно потому в день похорон женщин и девочек не допускают на могилы..
Там должны быть одни мужчины.
Закорали, прочитали молитву и быстрее ехать и делать поминки с хорошим бежбармаком из всей лошади и тестом, приготовленным вручную..
И обязательно хорошее казы, шужук, карта..
Вот это и называются хорошие похороны..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13380
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 22:02
#11
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Цитата:
111:
с хорошим бежбармаком из всей лошади и тестом, приготовленным вручную.. И обязательно хорошее казы, шужук, карта.. Вот это и называются хорошие похороны..

Заманчиво) пригласишь)?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 22:04
#12
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Цитата:
maxsaf:
Заманчиво) пригласишь)?

Обычно на это не приглашают..
Но, смотрят кто пришел и сколько внес денег..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13380
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 22:07
#13
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Цитата:
111:
Но, смотрят кто пришел и сколько внес денег..

Так это еще и платно?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
676
Re: Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 28.10.21 - 08:41
#14
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В районе буду, хотя в городе родился.
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