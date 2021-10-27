Отправлено: - 17:41

yudjin:

а во-вторых, объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?

Цитата:таки и привитые с зеленым статусом не перестают быть разносчиком вируса