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≡ Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42700
Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Отправлено: 27.10.21 - 21:28
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Кем работать в Костанае без опыта и образования, на какую зарплату рассчитывать и кто сможет больше заработать в Костанае ‒ инженер или грузчик: выяснила система поиска вакансий GorodRabot.kz.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Re: Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования...
Отправлено: 27.10.21 - 21:28
#1
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Ну с продавца еще неизвестно сколько высчитают..
Консультанты это если впаривают нормально, хорошая зп, тысяч 200.
Если не авто или не техника в одном из магазинов..
Таксисты до 300 штук, если приближенный, то от 500..
Ну комплектовщики тех же пельменей, ну там мизер..
И потому там самые бедные люди сидят и лепят..
Со станками немного по другому..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Отправлено: 27.10.21 - 21:38
#2
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Цитата:
Но с другой стороны, на рынке труда сегодня нужны те, кто работает руками.

Абайка и 112, то что вы делаете тут на форуме, считается работой руками или работой языком? (В приличном смысле слова разумеется, типа бла-бла) :lol:

[Исправлено: maxsaf, 27.10.2021 - 21:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Отправлено: 27.10.21 - 21:43
#3
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Цитата:
maxsaf:
работой руками или работой языком

По моему тут каждый занимается тем, что выражает свои мысли ...пальчиками..
Но не все, не все занимаются мелкими провокациями как ты..
Да..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Отправлено: 27.10.21 - 21:56
#4
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Цитата:
111:
пальчиками..

Ну главное что на поесть хватает, остальное не важно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Отправлено: 27.10.21 - 22:00
#5
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Цитата:
maxsaf:
остальное

Хм..
Что ты имеешь ввиду?
Яхты или привет Канада?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Отправлено: 27.10.21 - 22:04
#6
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Цитата:
111:
Хм.. Что ты имеешь ввиду?

Ну хотя бы коммуналку для начала :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Отправлено: 27.10.21 - 22:08
#7
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Цитата:
maxsaf:
хотя бы коммуналку для начала

А что с ней?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Re: Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования...
Отправлено: 27.10.21 - 22:36
#8
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Цитата:
111:
А что с ней?

Обычно ее надо оплачивать тоже, как и еду
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Отправлено: 28.10.21 - 00:04
#9
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Цитата:
maxsaf:
Обычно ее надо оплачивать тоже, как и еду

Хех..
На еду примерно 200 тысяч..
На коммуналку что то около 25ти...
Так что, коммуналка и еда не одно и тоже..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Отправлено: 28.10.21 - 00:35
#10
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Цитата:
111:
Так что, коммуналка и еда не одно и тоже..

Я так то догадывался, теперь вообще сомнений нет. :-) Ну так что, на коммуналку денег тоже хватает?

[Исправлено: maxsaf, 28.10.2021 - 00:36]
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