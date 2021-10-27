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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2662
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 20:21
#13711
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Цитата:
111:
истерику закатит


Вот-вот! Истерики вы боитесь, вот и дали слабину.
А нужно не обращать внимания, поистерит и перестанет, когда увидит, что никому дела нет до его истерики.
В 21 час уложили спать, выключили свет (и сами ложитесь, а когда уснёт, можете встать, заняться недоделанными делами). Что-то же надо делать. А то будет расти, как трава-сорняк
Главное- желание и терпение родителей.
И вообще, на все вопросы по воспитанию есть ответы, гуглить надо, читать, а не красоваться на форуме
А такая беспомощность свойственна только юным родителям, ставшим таковыми нечаянно. А Ваш ребёнок запланированный, нужно было подготовиться
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 20:44
#13712
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Цитата:
таноми52:
Истерики вы боитесь, вот и дали слабину. А нужно не обращать внимания, поистерит и перестанет, когда увидит, что никому дела нет до его истерики. В 21 час уложили

Пробовали, может два часа истерить, потом кашляет и задыхается..
Старается ударить и бьет, правда маму..
До изнемозжения пробовали..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23090
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:11
#13713
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Цитата:
таноми52:
а когда уснёт, можете встать, заняться

Секасом, борщ варить... :lol: :oops: :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:31
#13714
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Цитата:
111:
Старается ударить и бьет, правда маму..

Я бы на твоем месте молоток любимый подальше убирал :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:33
#13715
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Цитата:
таноми52:
а не красоваться на форуме

Ну когда от вас похвала прилетает - другие дела уходят на второй план, хочется с двойной силой тут всех затмивать ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:38
#13716
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Цитата:
drakon:
Секасом

Это тяжелый случай, надо подлавливать моменты, он же с нами в комнате спит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:39
#13717
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Цитата:
maxsaf:
твоем месте молоток любимый

У него есть и свой молоток..
И ответки и ключи гаечные..
Тебе наверно это в новинку..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23090
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:46
#13718
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Цитата:
111:
надо подлавливать моменты,

Подглядывает, чтоли?... :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:49
#13719
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Цитата:
drakon:
Подглядывает, чтоли?...

Он же с нами спит.
Мы соединили нашу и его смарт кровать..
У нас там одна лежанка 2.5 в ширину..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:59
#13720
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Цитата:
111:
У него есть и свой молоток..

Молодец. Наверное по твоим стопам пойдет :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 22:03
#13721
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Цитата:
maxsaf:
Наверное по твоим стопам пойдет

Плохо что ли?
Семья, дети, квартира в центре города из четырех комнат, работа, неработающая жена..
Что еще надо?
Это плохо?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 23:30
#13722
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Форум пропах салом и цыбулей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 23:32
#13723
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Цитата:
111:
Что еще надо?

Быть звездой форума, затмить тут всех и получить Оскар за это из рук Таноми :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13377
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 23:33
#13724
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Форум пропах салом и цыбулей.

Нюхай и плачь :lol: главное - не уходи надолго))

[Исправлено: maxsaf, 27.10.2021 - 23:35]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4431
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.10.21 - 00:02
#13725
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Цитата:
maxsaf:
Быть

Ты как, в своем то хоть уме?
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