Отправлено: - 20:44

таноми52:

Истерики вы боитесь, вот и дали слабину. А нужно не обращать внимания, поистерит и перестанет, когда увидит, что никому дела нет до его истерики. В 21 час уложили

Цитата:Пробовали, может два часа истерить, потом кашляет и задыхается..Старается ударить и бьет, правда маму..До изнемозжения пробовали..