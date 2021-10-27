Отправлено: - 17:49

111:

же и так и так пробовали, ну вообще никак.. Если днем чуть поспит, ночью все, не до сна.

111:

Уже и так и так пробовали, ну вообще никак..

Цитата:Притча:"Однажды к одному старцу, живущему отшельником в египетской пустыне, принесли маленькое дитя, чтобы получить благословение на воспитание в отеческой вере. И задали вопрос старцу: — Авва! Скажи нам слово — как правильно воспитать дитя в православной вере? — Каков же возраст дитяти? — спросил старец. — Восемь месяцев, — получил он ответ. — Вы опоздали на восемь месяцев, — просто ответил авва пришедшим."Видимо, изначально не следили за режимом.Если сейчас не спохватитесь, вырастите "анархиста-нигилиста" Он уже сел вам на голову..Цитата:Не верю!Уметь сделать ребёнка, ещё не значит уметь его воспитать.А Вы не потрудились даже одну книгу прочитать...Гога прав, отдайте лучше в д/сад. Там хоть к режиму приучат.