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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
442
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:48
#13696
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Цитата:
abaika95: Почитай и перечитай выше все мои сообщения на эту тему


Ну и ты почитай мои.
Ты писал, что это слово по отношению к людям ввели русские, чтобы оскорбить украинцев.
Я писал, что это слово ввели в оборот сами украинцы.
Теперь тебе сказать нечего, вот и выкручиваешься.
Ты считаешь это слово оскорблением, которым обзываются русские, а сами украинцы не считают это за оскорбление.
А обычным людям просто смешно, когда укропатриоты называют сами себя укропами.
Я ничего не пропустил?

[Исправлено: serg kost, 27.10.2021 - 15:49]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:48
#13697
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О вот и литру подвезли в бункер под крещатиком
Теперь есть что почитать на ноябрь

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:51
#13698
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А вот книга о том как надо делать революцию

https://d.radikal.ru/d05/2110/a0/4ee23b842597.jpg

[Исправлено: abaika95, 27.10.2021 - 15:52]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:56
#13699
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https://d.radikal.ru/d17/2110/02/50265115644e.jpg
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:57
#13700
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чирикует двое целыми днями, плюс грузин
молодой,.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 16:02
#13701
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Цитата:
alex_60:
чирикует двое целыми днями, плюс грузин молодой,.

Жаль что ты немного отошел на второй план..
Ну ты увидел наконец, дело не в картинках?
А то картинки ему мешали, что до моего отпуска, что после..
Типа ты был не на первых ролях..
Не в них дело..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 16:03
#13702
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А сейчас, когда придумали для меня новые правила, приходится как то выкручиваться, вместо одной картинки пять комментариев..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 16:24
#13703
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Цитата:
Гога:
тобой в корне не согласен. Просто так Тебе удобнее.

Уже и так и так пробовали, ну вообще никак..
Если днем чуть поспит, ночью все, не до сна.
А если уснет в 22 или в 23.00, просыпается в час или два, может и до 9ти утра играть, сецчас моду взял, в 5 утра где то ложится, в 7, Когда будим другого в школу, встает и играется до обеда примерно, потом опять засыпает и до 5ти дня..
Сейчас вот в машине проспался, посмотрим как..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 17:33
#13704
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Цитата:
alex_60:
плюс грузин молодой,.

--- Завидуешь , старикан , молодости :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 17:37
#13705
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Цитата:
111:

-- Может с собой не возить? И пусть с мамой дома сидит , и вечером побольше физнагрузку. Или вообще в детсад??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 17:42
#13706
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Цитата:
abaika95:
насмотрятся от пропогандистов на эти выходные

--- Уже начали- 1 и 2 ,НТВ - одновременно.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2661
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 17:49
#13707
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Цитата:
111:
же и так и так пробовали, ну вообще никак.. Если днем чуть поспит, ночью все, не до сна.


Притча:"Однажды к одному старцу, живущему отшельником в египетской пустыне, принесли маленькое дитя, чтобы получить благословение на воспитание в отеческой вере. И задали вопрос старцу: — Авва! Скажи нам слово — как правильно воспитать дитя в православной вере? — Каков же возраст дитяти? — спросил старец. — Восемь месяцев, — получил он ответ. — Вы опоздали на восемь месяцев, — просто ответил авва пришедшим."
Видимо, изначально не следили за режимом.
Если сейчас не спохватитесь, вырастите "анархиста-нигилиста" Он уже сел вам на голову..

Цитата:
111:
Уже и так и так пробовали, ну вообще никак..


Не верю!
Уметь сделать ребёнка, ещё не значит уметь его воспитать.
А Вы не потрудились даже одну книгу прочитать...
Гога прав, отдайте лучше в д/сад. Там хоть к режиму приучат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 18:11
#13708
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Цитата:
таноми52:
Гога прав, отдайте лучше в д/сад. Там хоть к режиму приучат.

Стояли в очереди с рождения в Рудном, не продвинулись, теперь Костанай, все забито.
Где то есть по 2000 за день говорят, но жега не работает, че ей еще делать, пусть сидит пока, денег что то маловато, платить по 2000 за день, ну может ближе к весне.
Давно хотим его отдать вообще то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 18:16
#13709
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Цитата:
таноми52:
Уметь сделать ребёнка, ещё не значит уметь его воспита

Характер у него еще тот, не знаешь как воспитывать, какой то через чур самостоятельный, такого не уложить вечером, истерику закатит, возьмет телефон и в другую комнату уходит и закрывается, хлопая дверью..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 18:52
#13710
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Цитата:
111:
возьмет телефон и в другую комнату уходит и закрывается, хлопая дверью..


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