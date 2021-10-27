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≡ Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42698
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 16:47
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Привитым казахстанцам, которые позже переболели Covid-19, не нужно проходить повторную вакцинацию для продления "зелёного" статуса в Ashyq. Статус в Ashyq будет оставаться "зелёным" и через три месяца после выздоровления.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7866
Re: Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться...
Отправлено: 27.10.21 - 16:47
#1
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Цитата:
имеющий справку о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации против Covid-19.

Деревня дураков какая-то... Не кажется ли странным, товарисЧу Цою, что люди откосившие от прививки по разным причинам, пусть даже имея аллергию на молоко, могут болеть, ходит заражать, им все двери открыты и при этом иметь ЗЕЛЕНЫЙ статус?
Я понял,это лазейка для всяких блатных... имея знакомого врача или хорошие отношения с участковым терапевтом можно сварганить медотвод от вакцинации.

Складывается ощущение, что для чиновников намного важнее игра в ашики, которая абсолютно НИКАК не влияет на пандемию и тем более здоровье казахстанцев.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1368
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 16:57
#2
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Цитата:
yudjin:
имея знакомого врача или хорошие отношения с участковым терапевтом можно сварганить медотвод от вакцинации.


не несите чушь, во-первых, медотвод дается на основании истории болезни, с продолжительным временным отрезком и во-вторых, не врачом, а врачебной комиссией
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7866
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 17:26
#3
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Цитата:
лимон:
на основании истории болезни, с продолжительным временным отрезком и во-вторых, не врачом, а врачебной комиссией

теоретически, таки да... но как в нашей системе здравоохранения всё делается, то возможно всё!
Лично знаю людей, имеющих аллергию и получивших медотвод... но это аллергия на еду, а не вакцину.

Цитата:
лимон:
во-первых,

а во-вторых, объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?

[Исправлено: yudjin, 27.10.2021 - 17:28]
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1368
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 17:41
#4
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Цитата:
yudjin:
а во-вторых, объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?


таки и привитые с зеленым статусом не перестают быть разносчиком вируса
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14490
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 17:59
#5
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Цитата:
yudjin:
объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?

Люди, имеющие медотвод - это тот самый допустимый минимум. Эти люди не могут по состоянию здоровья привиться и они в этом не виноваты.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2593
Re: Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться...
Отправлено: 27.10.21 - 18:43
#6
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Цитата:
Привитым казахстанцам, которые позже переболели Covid-19, не нужно проходить повторную вакцинацию для продления "зелёного" статуса в Ashyq.

Я так понял, что это касается лишь тех, кто переболел официально, с обращением к медикам. Но я сам, да и знаю многих других, которые получили прививки и зеленый статус, а затем переболели в легкой форме без обращения к медикам. Как с ними быть? Не повредит ли им ревакцинация при наличии антител?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13360
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 18:51
#7
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Цитата:
Козлов я:
которые получили прививки и зеленый статус, а затем переболели в легкой форме без обращения к медикам.

Без обращения к медикам можно лишь предполагать, что это был ковид. Лично знаю чела привитого, который после прививке простудился, прям в эпицентре ковида. Тест подтвердил, что ковида у него не было, все симптомы простуды налицо
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13360
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 18:53
#8
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Цитата:
yudjin:
Я понял,это лазейка для всяких блатных... имея знакомого врача или хорошие отношения с участковым терапевтом можно сварганить медотвод от вакцинации.

Это ж на сколько надо быть "блатным", чтобы "откосить" от собственного здоровья? :-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2593
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 18:56
#9
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Цитата:
maxsaf:
Без обращения к медикам можно лишь предполагать, что это был ковид.

И как здесь не ошибиться и не навредить? Методом научного тыка пробовать?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10820
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 19:08
#10
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Цитата:
maxsaf:
Это ж на сколько надо быть "блатным", чтобы "откосить" от собственного здоровья?

Это насколько надо быть отбитым называется а не блатным)))
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