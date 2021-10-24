Отправлено: - 07:38

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Он гражданин Канады

Эдуард Гадульшин:

я так и не понял на чью сторону Bы хотите встать?

Цитата:Откуда инфа, профессор?Цитата:Здесь нет никаких сторон, пока. Есть женщина и ее решение. Ну и вы, который пытается как-то на ее решения повлиять, но стороной не являющийся. Я сказал уже, при каких условиях ваше слово будет иметь там хоть сколько нибудь значимый вес. Тогда, когда ответственность и все тяготы с женщиной разделите поровну.