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Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 42698
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 16:47
Привитым казахстанцам, которые позже переболели Covid-19, не нужно проходить повторную вакцинацию для продления "зелёного" статуса в Ashyq. Статус в Ashyq будет оставаться "зелёным" и через три месяца после выздоровления.
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Re: Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться...
Отправлено: 27.10.21 - 16:47
Цитата:
Деревня дураков какая-то... Не кажется ли странным, товарисЧу Цою, что люди откосившие от прививки по разным причинам, пусть даже имея аллергию на молоко, могут болеть, ходит заражать, им все двери открыты и при этом иметь ЗЕЛЕНЫЙ статус?
Я понял,это лазейка для всяких блатных... имея знакомого врача или хорошие отношения с участковым терапевтом можно сварганить медотвод от вакцинации.
Складывается ощущение, что для чиновников намного важнее игра в ашики, которая абсолютно НИКАК не влияет на пандемию и тем более здоровье казахстанцев.
имеющий справку о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации против Covid-19.
Деревня дураков какая-то... Не кажется ли странным, товарисЧу Цою, что люди откосившие от прививки по разным причинам, пусть даже имея аллергию на молоко, могут болеть, ходит заражать, им все двери открыты и при этом иметь ЗЕЛЕНЫЙ статус?
Я понял,это лазейка для всяких блатных... имея знакомого врача или хорошие отношения с участковым терапевтом можно сварганить медотвод от вакцинации.
Складывается ощущение, что для чиновников намного важнее игра в ашики, которая абсолютно НИКАК не влияет на пандемию и тем более здоровье казахстанцев.
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 16:57
Цитата:
не несите чушь, во-первых, медотвод дается на основании истории болезни, с продолжительным временным отрезком и во-вторых, не врачом, а врачебной комиссией
yudjin:
имея знакомого врача или хорошие отношения с участковым терапевтом можно сварганить медотвод от вакцинации.
имея знакомого врача или хорошие отношения с участковым терапевтом можно сварганить медотвод от вакцинации.
не несите чушь, во-первых, медотвод дается на основании истории болезни, с продолжительным временным отрезком и во-вторых, не врачом, а врачебной комиссией
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 17:26
Цитата:
теоретически, таки да... но как в нашей системе здравоохранения всё делается, то возможно всё!
Лично знаю людей, имеющих аллергию и получивших медотвод... но это аллергия на еду, а не вакцину.
Цитата:
а во-вторых, объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?
[Исправлено: yudjin, 27.10.2021 - 17:28]
лимон:
на основании истории болезни, с продолжительным временным отрезком и во-вторых, не врачом, а врачебной комиссией
на основании истории болезни, с продолжительным временным отрезком и во-вторых, не врачом, а врачебной комиссией
теоретически, таки да... но как в нашей системе здравоохранения всё делается, то возможно всё!
Лично знаю людей, имеющих аллергию и получивших медотвод... но это аллергия на еду, а не вакцину.
Цитата:
лимон:
во-первых,
во-первых,
а во-вторых, объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?
[Исправлено: yudjin, 27.10.2021 - 17:28]
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 17:41
Цитата:
таки и привитые с зеленым статусом не перестают быть разносчиком вируса
yudjin:
а во-вторых, объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?
а во-вторых, объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?
таки и привитые с зеленым статусом не перестают быть разносчиком вируса
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14490
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 17:59
Цитата:
Люди, имеющие медотвод - это тот самый допустимый минимум. Эти люди не могут по состоянию здоровья привиться и они в этом не виноваты.
yudjin:
объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?
объясните КАК медотвод от вакцинации и зеленый статус влияют на возможность заболеть и быть неконтролируемым разносчиком заразы?
Люди, имеющие медотвод - это тот самый допустимый минимум. Эти люди не могут по состоянию здоровья привиться и они в этом не виноваты.
Re: Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться...
Отправлено: 27.10.21 - 18:43
Цитата:
Я так понял, что это касается лишь тех, кто переболел официально, с обращением к медикам. Но я сам, да и знаю многих других, которые получили прививки и зеленый статус, а затем переболели в легкой форме без обращения к медикам. Как с ними быть? Не повредит ли им ревакцинация при наличии антител?
Привитым казахстанцам, которые позже переболели Covid-19, не нужно проходить повторную вакцинацию для продления "зелёного" статуса в Ashyq.
Я так понял, что это касается лишь тех, кто переболел официально, с обращением к медикам. Но я сам, да и знаю многих других, которые получили прививки и зеленый статус, а затем переболели в легкой форме без обращения к медикам. Как с ними быть? Не повредит ли им ревакцинация при наличии антител?
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 18:51
Цитата:
Без обращения к медикам можно лишь предполагать, что это был ковид. Лично знаю чела привитого, который после прививке простудился, прям в эпицентре ковида. Тест подтвердил, что ковида у него не было, все симптомы простуды налицо
Козлов я:
которые получили прививки и зеленый статус, а затем переболели в легкой форме без обращения к медикам.
которые получили прививки и зеленый статус, а затем переболели в легкой форме без обращения к медикам.
Без обращения к медикам можно лишь предполагать, что это был ковид. Лично знаю чела привитого, который после прививке простудился, прям в эпицентре ковида. Тест подтвердил, что ковида у него не было, все симптомы простуды налицо
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 18:53
Цитата:
Это ж на сколько надо быть "блатным", чтобы "откосить" от собственного здоровья?
yudjin:
Я понял,это лазейка для всяких блатных... имея знакомого врача или хорошие отношения с участковым терапевтом можно сварганить медотвод от вакцинации.
Я понял,это лазейка для всяких блатных... имея знакомого врача или хорошие отношения с участковым терапевтом можно сварганить медотвод от вакцинации.
Это ж на сколько надо быть "блатным", чтобы "откосить" от собственного здоровья?
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 18:56
Цитата:
И как здесь не ошибиться и не навредить? Методом научного тыка пробовать?
maxsaf:
Без обращения к медикам можно лишь предполагать, что это был ковид.
Без обращения к медикам можно лишь предполагать, что это был ковид.
И как здесь не ошибиться и не навредить? Методом научного тыка пробовать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
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- 10820
Вы получили вакцину и переболели КВИ. Нужно ли прививаться повторно?
Отправлено: 27.10.21 - 19:08
Цитата:
Это насколько надо быть отбитым называется а не блатным)))
maxsaf:
Это ж на сколько надо быть "блатным", чтобы "откосить" от собственного здоровья?
Это ж на сколько надо быть "блатным", чтобы "откосить" от собственного здоровья?
Это насколько надо быть отбитым называется а не блатным)))
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