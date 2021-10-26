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≡ Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42698
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 26.10.21 - 19:01
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Мои два деда похоронены на мусульманском кладбище (Наримановка), бабушка - на кладбище по ул. Маяковского. В 90-м, когда старший брат вернулся из советской армии в цинковом гробу, почему-то решили похоронить его на затобольском кладбище для мусульман (хотя мусульманином он не был).
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13360
Re: Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 26.10.21 - 19:01
#1
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Атеистам и агностикам в этом плане полегче - вообще пофиг где похоронят. Хоть в печку - без разницы. По мне так вообще идеальный вариант - памятник не надо, ухаживать за оградкой не надо. На эти деньги родня может скамейку красивую поставить в парке с табличкой с именем. Толку будет больше.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
135
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 13:25
#2
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Цитата:
maxsaf:
На эти деньги родня может скамейку красивую поставить в парке с табличкой с именем

Вот только стоит это "удовольствие" немало
UPD: имеется ввиду крематорий

[Исправлено: lavprof, 27.10.2021 - 13:27]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13360
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 13:35
#3
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Цитата:
lavprof:
Вот только стоит это "удовольствие" немало UPD: имеется ввиду крематорий

Странно, дело то вроде не хитрое.
Честно говоря не приценивался - мне щас при жизни так то пофиг, как и где, а после - тем более.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4415
Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 13:46
#4
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Цитата:
maxsaf:
мне щас при

О лично тебе никто не говорит, у вас же там сжигают в основном, чтоб места хватило и не платить .
Тут немного иначе..
Да и не мусульманин ты, и тем более не костанаец..
Канадец..

[Исправлено: 111, 27.10.2021 - 15:32]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13360
Re: Костанайцы-казахи после смерти попадают в аул
Отправлено: 27.10.21 - 18:37
#5
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Цитата:
111:
у вас же там сжигают в основном, чтоб места хватило

Ты столько свободного места даже в своих степях не видел

Цитата:
111:
Да и не мусульманин ты

Как и ты ;-)
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