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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 442
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:48
Цитата:
Ну и ты почитай мои.
Ты писал, что это слово по отношению к людям ввели русские, чтобы оскорбить украинцев.
Я писал, что это слово ввели в оборот сами украинцы.
Теперь тебе сказать нечего, вот и выкручиваешься.
Ты считаешь это слово оскорблением, которым обзываются русские, а сами украинцы не считают это за оскорбление.
А обычным людям просто смешно, когда укропатриоты называют сами себя укропами.
Я ничего не пропустил?
[Исправлено: serg kost, 27.10.2021 - 15:49]
abaika95: Почитай и перечитай выше все мои сообщения на эту тему
Ну и ты почитай мои.
Ты писал, что это слово по отношению к людям ввели русские, чтобы оскорбить украинцев.
Я писал, что это слово ввели в оборот сами украинцы.
Теперь тебе сказать нечего, вот и выкручиваешься.
Ты считаешь это слово оскорблением, которым обзываются русские, а сами украинцы не считают это за оскорбление.
А обычным людям просто смешно, когда укропатриоты называют сами себя укропами.
Я ничего не пропустил?
[Исправлено: serg kost, 27.10.2021 - 15:49]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:48
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:51
А вот книга о том как надо делать революцию
https://d.radikal.ru/d05/2110/a0/4ee23b842597.jpg
[Исправлено: abaika95, 27.10.2021 - 15:52]
https://d.radikal.ru/d05/2110/a0/4ee23b842597.jpg
[Исправлено: abaika95, 27.10.2021 - 15:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:56
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 15:57
чирикует двое целыми днями, плюс грузин
молодой,.
молодой,.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 16:02
Цитата:
Жаль что ты немного отошел на второй план..
Ну ты увидел наконец, дело не в картинках?
А то картинки ему мешали, что до моего отпуска, что после..
Типа ты был не на первых ролях..
Не в них дело..
alex_60:
чирикует двое целыми днями, плюс грузин молодой,.
чирикует двое целыми днями, плюс грузин молодой,.
Жаль что ты немного отошел на второй план..
Ну ты увидел наконец, дело не в картинках?
А то картинки ему мешали, что до моего отпуска, что после..
Типа ты был не на первых ролях..
Не в них дело..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 16:03
А сейчас, когда придумали для меня новые правила, приходится как то выкручиваться, вместо одной картинки пять комментариев..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 16:24
Цитата:
Уже и так и так пробовали, ну вообще никак..
Если днем чуть поспит, ночью все, не до сна.
А если уснет в 22 или в 23.00, просыпается в час или два, может и до 9ти утра играть, сецчас моду взял, в 5 утра где то ложится, в 7, Когда будим другого в школу, встает и играется до обеда примерно, потом опять засыпает и до 5ти дня..
Сейчас вот в машине проспался, посмотрим как..
Гога:
тобой в корне не согласен. Просто так Тебе удобнее.
тобой в корне не согласен. Просто так Тебе удобнее.
Уже и так и так пробовали, ну вообще никак..
Если днем чуть поспит, ночью все, не до сна.
А если уснет в 22 или в 23.00, просыпается в час или два, может и до 9ти утра играть, сецчас моду взял, в 5 утра где то ложится, в 7, Когда будим другого в школу, встает и играется до обеда примерно, потом опять засыпает и до 5ти дня..
Сейчас вот в машине проспался, посмотрим как..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 17:33
Цитата:
--- Завидуешь , старикан , молодости
alex_60:
плюс грузин молодой,.
плюс грузин молодой,.
--- Завидуешь , старикан , молодости
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 17:37
Цитата:
-- Может с собой не возить? И пусть с мамой дома сидит , и вечером побольше физнагрузку. Или вообще в детсад??
111:
-- Может с собой не возить? И пусть с мамой дома сидит , и вечером побольше физнагрузку. Или вообще в детсад??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 17:42
Цитата:
--- Уже начали- 1 и 2 ,НТВ - одновременно.
abaika95:
насмотрятся от пропогандистов на эти выходные
насмотрятся от пропогандистов на эти выходные
--- Уже начали- 1 и 2 ,НТВ - одновременно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2661
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 17:49
Цитата:
Притча:"Однажды к одному старцу, живущему отшельником в египетской пустыне, принесли маленькое дитя, чтобы получить благословение на воспитание в отеческой вере. И задали вопрос старцу: — Авва! Скажи нам слово — как правильно воспитать дитя в православной вере? — Каков же возраст дитяти? — спросил старец. — Восемь месяцев, — получил он ответ. — Вы опоздали на восемь месяцев, — просто ответил авва пришедшим."
Видимо, изначально не следили за режимом.
Если сейчас не спохватитесь, вырастите "анархиста-нигилиста" Он уже сел вам на голову..
Цитата:
Не верю!
Уметь сделать ребёнка, ещё не значит уметь его воспитать.
А Вы не потрудились даже одну книгу прочитать...
Гога прав, отдайте лучше в д/сад. Там хоть к режиму приучат.
111:
же и так и так пробовали, ну вообще никак.. Если днем чуть поспит, ночью все, не до сна.
же и так и так пробовали, ну вообще никак.. Если днем чуть поспит, ночью все, не до сна.
Притча:"Однажды к одному старцу, живущему отшельником в египетской пустыне, принесли маленькое дитя, чтобы получить благословение на воспитание в отеческой вере. И задали вопрос старцу: — Авва! Скажи нам слово — как правильно воспитать дитя в православной вере? — Каков же возраст дитяти? — спросил старец. — Восемь месяцев, — получил он ответ. — Вы опоздали на восемь месяцев, — просто ответил авва пришедшим."
Видимо, изначально не следили за режимом.
Если сейчас не спохватитесь, вырастите "анархиста-нигилиста" Он уже сел вам на голову..
Цитата:
111:
Уже и так и так пробовали, ну вообще никак..
Уже и так и так пробовали, ну вообще никак..
Не верю!
Уметь сделать ребёнка, ещё не значит уметь его воспитать.
А Вы не потрудились даже одну книгу прочитать...
Гога прав, отдайте лучше в д/сад. Там хоть к режиму приучат.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 18:11
Цитата:
Стояли в очереди с рождения в Рудном, не продвинулись, теперь Костанай, все забито.
Где то есть по 2000 за день говорят, но жега не работает, че ей еще делать, пусть сидит пока, денег что то маловато, платить по 2000 за день, ну может ближе к весне.
Давно хотим его отдать вообще то..
таноми52:
Гога прав, отдайте лучше в д/сад. Там хоть к режиму приучат.
Гога прав, отдайте лучше в д/сад. Там хоть к режиму приучат.
Стояли в очереди с рождения в Рудном, не продвинулись, теперь Костанай, все забито.
Где то есть по 2000 за день говорят, но жега не работает, че ей еще делать, пусть сидит пока, денег что то маловато, платить по 2000 за день, ну может ближе к весне.
Давно хотим его отдать вообще то..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 18:16
Цитата:
Характер у него еще тот, не знаешь как воспитывать, какой то через чур самостоятельный, такого не уложить вечером, истерику закатит, возьмет телефон и в другую комнату уходит и закрывается, хлопая дверью..
таноми52:
Уметь сделать ребёнка, ещё не значит уметь его воспита
Уметь сделать ребёнка, ещё не значит уметь его воспита
Характер у него еще тот, не знаешь как воспитывать, какой то через чур самостоятельный, такого не уложить вечером, истерику закатит, возьмет телефон и в другую комнату уходит и закрывается, хлопая дверью..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 18:52
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