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≡ Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42690
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 24.10.21 - 13:12
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С недавнего времени в Рудненском политехническом колледже (РПТК) проводят беседы на социально важные темы: о трезвости, ценности жизни нерожденного ребенка. Кто инициатор этих встреч? Знакомимся - Эдуард ГАДУЛЬШИН.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13332
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 07:25
#30
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Цитата:
Эдуард Гадульшин:
Если Bас СЕРЬЁЗНО ЗАБОТЯТ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ

Вам тут уже намекают, что для женщины, которая решила сделать аборт, имея на то веские причины - вы можете стать проблемой, и последствия от смены решения благодаря вам, тоже могут стать проблемой. Кто потом эти проблемы будет решать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13332
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 07:38
#31
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Цитата:
111:
Он гражданин Канады

Откуда инфа, профессор?

Цитата:
Эдуард Гадульшин:
я так и не понял на чью сторону Bы хотите встать?

Здесь нет никаких сторон, пока. Есть женщина и ее решение. Ну и вы, который пытается как-то на ее решения повлиять, но стороной не являющийся. Я сказал уже, при каких условиях ваше слово будет иметь там хоть сколько нибудь значимый вес. Тогда, когда ответственность и все тяготы с женщиной разделите поровну.
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2079
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 08:53
#32
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Страница 3 из 3«123
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