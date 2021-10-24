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Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 42690
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 24.10.21 - 13:12
С недавнего времени в Рудненском политехническом колледже (РПТК) проводят беседы на социально важные темы: о трезвости, ценности жизни нерожденного ребенка. Кто инициатор этих встреч? Знакомимся - Эдуард ГАДУЛЬШИН.
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Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 26.10.21 - 07:10
Цитата:
Я это признал в самом начале. Но тут есть два момента. Если есть кто-то, кто считает, что может решать за женщину, рожать ей или нет, не важно, человек это или государство - то он обязан обеспечить 1) райские условия во время беременности, примерно как богачи обеспечивают суррогатных матерей. 2) достойно обеспечивать самого ребенка после рождения до 18 лет. А раз таких нету - только женщина может решать, тут уж сорри.
Эдуард Гадульшин:
На самом деле ЗАЧАСТУЮ аборты делаются из-за мелочей
На самом деле ЗАЧАСТУЮ аборты делаются из-за мелочей
Я это признал в самом начале. Но тут есть два момента. Если есть кто-то, кто считает, что может решать за женщину, рожать ей или нет, не важно, человек это или государство - то он обязан обеспечить 1) райские условия во время беременности, примерно как богачи обеспечивают суррогатных матерей. 2) достойно обеспечивать самого ребенка после рождения до 18 лет. А раз таких нету - только женщина может решать, тут уж сорри.
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 26.10.21 - 07:13
Цитата:
Вы преувеличиваете, не все так плохо, уже 19 миллионов, большая часть из прироста - новорожденные
Доктор СИЗШ:
А сейчас положение не лучше, давно не публиковали данные о продолжительности жизни мужчин и женщин.
А сейчас положение не лучше, давно не публиковали данные о продолжительности жизни мужчин и женщин.
Вы преувеличиваете, не все так плохо, уже 19 миллионов, большая часть из прироста - новорожденные
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 480
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 26.10.21 - 07:19
Семейные ценности человеку прививаются с молоком матери!
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 26.10.21 - 07:53
Цитата:
В этом плане человек далеко отстал от тех же пингвинов или гусей. Мож не самые удачные примеры, но думаю, вы поняли о чем я.
ПолиграфЪ Боярышников:
Семейные ценности человеку прививаются с молоком матери!
Семейные ценности человеку прививаются с молоком матери!
В этом плане человек далеко отстал от тех же пингвинов или гусей. Мож не самые удачные примеры, но думаю, вы поняли о чем я.
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 26.10.21 - 08:11
Цитата:
Ну и скольким он так поможет с такими ценами? Одной, двум от силы. За всю жизнь. Хотя мог бы жениться, и своих семеро завести - и то толку больше будет.
abaika95:
Ну раз жизнь священна то организуй фонд помощи для матерей одиночек которые по молодости нагуляли ребенка не пойми от кого и потом не могут найти деньги чтобы его содержать,в итоге ребенок живёт как в аду
Ну раз жизнь священна то организуй фонд помощи для матерей одиночек которые по молодости нагуляли ребенка не пойми от кого и потом не могут найти деньги чтобы его содержать,в итоге ребенок живёт как в аду
Ну и скольким он так поможет с такими ценами? Одной, двум от силы. За всю жизнь. Хотя мог бы жениться, и своих семеро завести - и то толку больше будет.
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 26.10.21 - 08:15
На фото - два сертификата, по 100 тыщ, выделены на болтологию. А если бы их потратить на что-то осязаемое - то мож двум мамочкам на памперсы бы и хватило. Это я к тому, чтобы реально оценивали ситуацию.
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 26.10.21 - 08:23
Цитата:
Семейные ценности надо прививать личным примером. К сожалению не знаю, есть ли у вас жена, сколько детей, но было бы круто, если бы было к примеру семеро, и государство подарило бы вам дом большой, землю, денег дали на барашков и трактор. Плюс здоровый образ жизни. Вот это был бы крутой пример для всех. А пластмассовые пупсики - сомневаюсь если честно.
Эдуард Гадульшин:
Семейные ценности надо прививать личным примером. К сожалению не знаю, есть ли у вас жена, сколько детей, но было бы круто, если бы было к примеру семеро, и государство подарило бы вам дом большой, землю, денег дали на барашков и трактор. Плюс здоровый образ жизни. Вот это был бы крутой пример для всех. А пластмассовые пупсики - сомневаюсь если честно.
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 26.10.21 - 08:29
Цитата:
Представьте себе, что ученые придумали как мужикам матку пересаживать. И тут к вам приходят из собеса и говорят: друг, родина в опасности, будешь рожать. И чё вы скажете в ответ? Тут какую-то прививку отковида никак не могут заставить сделать.
Эдуард Гадульшин:
Представьте себе, что ученые придумали как мужикам матку пересаживать. И тут к вам приходят из собеса и говорят: друг, родина в опасности, будешь рожать. И чё вы скажете в ответ? Тут какую-то прививку отковида никак не могут заставить сделать.
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 26.10.21 - 10:25
Семейные ценности и трезвость подростков - это своевременно, приветствую!
На счёт абортов - тут не всё однозначно...
Решение всё же должна принимать женщина. Продолжать беременность и потом рожать в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, что-то уж слишком радикально, как бы это не нарушало принципы гуманизма.
А вообще-то, САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ в данном случае - пропаганда безопасного секса, что б беременность просто не произошла. Тогда и мучительные размышления -рожать-не рожать- в подавляющем большинстве случаев просто не возникнут
На счёт абортов - тут не всё однозначно...
Решение всё же должна принимать женщина. Продолжать беременность и потом рожать в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, что-то уж слишком радикально, как бы это не нарушало принципы гуманизма.
А вообще-то, САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ в данном случае - пропаганда безопасного секса, что б беременность просто не произошла. Тогда и мучительные размышления -рожать-не рожать- в подавляющем большинстве случаев просто не возникнут
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 26.10.21 - 10:48
Цитата:
А как мы уже знаем - это прежде всего нотариально заверенное согласие, а уж потом контрацептивы ))
таноми52:
А вообще-то, САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ в данном случае - пропаганда безопасного секса
А вообще-то, САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ в данном случае - пропаганда безопасного секса
А как мы уже знаем - это прежде всего нотариально заверенное согласие, а уж потом контрацептивы ))
Э
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.10.21
- Сообщений:
- 4
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 26.10.21 - 22:42
Цитата:
и об этом я говорю. а точнее, что есть такая тенденция: БОЛЬШЕ КОНТРАЦЕПЦИИ - БОЛЬШЕ АБОРТОB. Я заостряю на этом внимание и говорю (даю затравку на следующую встречу), что интимные отношения должны быть только в браке. продвижение контроцепции, безопасный секс - это заблуждение. нет контрацептива, который бы защищал на 100%
таноми52:
САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ в данном случае - пропаганда безопасного секса, что б беременность просто не произошла. Тогда и мучительные размышления -рожать-не рожать- в подавляющем большинстве случаев просто не возникнут
САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ в данном случае - пропаганда безопасного секса, что б беременность просто не произошла. Тогда и мучительные размышления -рожать-не рожать- в подавляющем большинстве случаев просто не возникнут
и об этом я говорю. а точнее, что есть такая тенденция: БОЛЬШЕ КОНТРАЦЕПЦИИ - БОЛЬШЕ АБОРТОB. Я заостряю на этом внимание и говорю (даю затравку на следующую встречу), что интимные отношения должны быть только в браке. продвижение контроцепции, безопасный секс - это заблуждение. нет контрацептива, который бы защищал на 100%
Э
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.10.21
- Сообщений:
- 4
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 26.10.21 - 23:06
Цитата:
на сегодня "пластмассовые пупсики" это всё, что я могу сделать. я так и не понял на чью сторону Bы хотите встать? ребёнок - жертва аборта. женщина это вторая жертва аборта. Bы очень много говорите. если Bы так твёрдо стоите на другой точке зрения, то давайте прилюдно, организовав встречу с людьми, выскажемся кто за что стоит. я готов. а здесь, можно говорить много.
я так понял, что Bас заботит то, что дети выпадают из окон. Отлично, дайте мне свои контакты где я увижу как Bы боритесь против этой беды и я поддержу Bас!
Если Bас СЕРЬЁЗНО ЗАБОТЯТ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ, а Bы не просто воздух сотрясаете - я поддержу Bас!
да, у меня только "пластмассовые пупсы" на руках (кстати они из силикона). сегодня это всё, что у меня есть. я верю, что найдутся единомышленники, которые тоже впрягутся в мой плуг. тогда уже можно будет сделать гораздо больше.
***
хотите помочь?
Bконтакте: Фонд "МОЛОДОЙ И ЖИBОЙ"
instagram: molodoy.zhivoy
maxsaf:
А пластмассовые пупсики - сомневаюсь если честно.
А пластмассовые пупсики - сомневаюсь если честно.
на сегодня "пластмассовые пупсики" это всё, что я могу сделать. я так и не понял на чью сторону Bы хотите встать? ребёнок - жертва аборта. женщина это вторая жертва аборта. Bы очень много говорите. если Bы так твёрдо стоите на другой точке зрения, то давайте прилюдно, организовав встречу с людьми, выскажемся кто за что стоит. я готов. а здесь, можно говорить много.
я так понял, что Bас заботит то, что дети выпадают из окон. Отлично, дайте мне свои контакты где я увижу как Bы боритесь против этой беды и я поддержу Bас!
Если Bас СЕРЬЁЗНО ЗАБОТЯТ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ, а Bы не просто воздух сотрясаете - я поддержу Bас!
да, у меня только "пластмассовые пупсы" на руках (кстати они из силикона). сегодня это всё, что у меня есть. я верю, что найдутся единомышленники, которые тоже впрягутся в мой плуг. тогда уже можно будет сделать гораздо больше.
***
хотите помочь?
Bконтакте: Фонд "МОЛОДОЙ И ЖИBОЙ"
instagram: molodoy.zhivoy
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 26.10.21 - 23:25
Цитата:
А Вам отвечают: "21-й век на дворе! Нынешние молодые женятся, выходят замуж зачастую после 30-ти. Вы призываете их стать пуританами?("ведение благочестивого образа жизни в целом, включая чтение душеспасительной литературы и пение псалмов[8].Вики)
Эдуард Гадульшин:
Я заостряю на этом внимание и говорю (даю затравку на следующую встречу), что интимные отношения должны быть только в браке.
Я заостряю на этом внимание и говорю (даю затравку на следующую встречу), что интимные отношения должны быть только в браке.
А Вам отвечают: "21-й век на дворе! Нынешние молодые женятся, выходят замуж зачастую после 30-ти. Вы призываете их стать пуританами?("ведение благочестивого образа жизни в целом, включая чтение душеспасительной литературы и пение псалмов[8].Вики)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4402
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 00:10
Цитата:
Он гражданин Канады, думаю что приехать у него никак не получится..
Эдуард Гадульшин:
Bы очень много говорите. если Bы так твёрдо стоите на другой точке зрения, то давайте прилюдно, организовав встречу с людьми, выскажемся кто за что стоит. я готов. а здесь, можно говорить много.
Bы очень много говорите. если Bы так твёрдо стоите на другой точке зрения, то давайте прилюдно, организовав встречу с людьми, выскажемся кто за что стоит. я готов. а здесь, можно говорить много.
Он гражданин Канады, думаю что приехать у него никак не получится..
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 05:46
Цитата:
Я вижу такие новости слишком часто. Почему то когда я представляю эту картину, когда ребенок видя опору, опирается на нее, а она ускользает, и ничего уже нельзя сделать и малыш сформировавшимся мозгом понимает это - мне становится совсем не по себе. Понятное дело, что аборты в новости не попадают. И наверное их в разы больше - но там и решения найти сложнее. А тут если подумать - много разных простых вариантов на ум приходит. Но я не помню ни одной статьи об этом или публичного обсуждения, не знаю ни одной организации, которая бы пыталась предотвратить эти нелепые несчастные случаи. Это так, мысли в слух.
Эдуард Гадульшин:
я так понял, что Bас заботит то, что дети выпадают из окон
я так понял, что Bас заботит то, что дети выпадают из окон
Я вижу такие новости слишком часто. Почему то когда я представляю эту картину, когда ребенок видя опору, опирается на нее, а она ускользает, и ничего уже нельзя сделать и малыш сформировавшимся мозгом понимает это - мне становится совсем не по себе. Понятное дело, что аборты в новости не попадают. И наверное их в разы больше - но там и решения найти сложнее. А тут если подумать - много разных простых вариантов на ум приходит. Но я не помню ни одной статьи об этом или публичного обсуждения, не знаю ни одной организации, которая бы пыталась предотвратить эти нелепые несчастные случаи. Это так, мысли в слух.
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