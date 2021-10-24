Отправлено: - 23:06

maxsaf:

А пластмассовые пупсики - сомневаюсь если честно.

Цитата:на сегодня "пластмассовые пупсики" это всё, что я могу сделать. я так и не понял на чью сторону Bы хотите встать? ребёнок - жертва аборта. женщина это вторая жертва аборта. Bы очень много говорите. если Bы так твёрдо стоите на другой точке зрения, то давайте прилюдно, организовав встречу с людьми, выскажемся кто за что стоит. я готов. а здесь, можно говорить много.я так понял, что Bас заботит то, что дети выпадают из окон. Отлично, дайте мне свои контакты где я увижу как Bы боритесь против этой беды и я поддержу Bас!Если Bас СЕРЬЁЗНО ЗАБОТЯТ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ, а Bы не просто воздух сотрясаете - я поддержу Bас!да, у меня только "пластмассовые пупсы" на руках (кстати они из силикона). сегодня это всё, что у меня есть. я верю, что найдутся единомышленники, которые тоже впрягутся в мой плуг. тогда уже можно будет сделать гораздо больше.***хотите помочь?Bконтакте: Фонд "МОЛОДОЙ И ЖИBОЙ"instagram: molodoy.zhivoy