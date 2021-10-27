Отправлено: - 01:36

Уже не ваш земляк:

Немного" - это мягко сказано! Они же не плодятся, как кролики?!

Цитата:Есть такое понятие - официальный источник. Опровергайте то что я сказал, основываясь на инфе из официальных источников