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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13332
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 01:36
#13621
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Немного" - это мягко сказано! Они же не плодятся, как кролики?!

Есть такое понятие - официальный источник. Опровергайте то что я сказал, основываясь на инфе из официальных источников
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 01:38
#13622
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Цитата:
serg kost:
в

. А кто в этой сфере не крутился, тот и не догадывается, как много там интересного и увлекательного!
---
Иногда "чубы" такие фокусы показывают! Хоть стой, хоть падай!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 01:45
#13623
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Цитата:
maxsaf:

А тебя как сейчас тут на форуме называют? )) Как думаешь, это на долго?))
---
Вопрос - кто называет? Ущербные? Да ради Бога! Пусть называют, как хотят! Пусть называют даже Хозяином, я не обижусь. Тем более не обижусь, если назовут хохлом. Или даже Мигрантом, купившим билет в Казахстан, но уехавшим в Самару. Ведь это же так оскорбительно!Ты своим скудным умишком даже не сможешь придумать то слово, которое сможет меня зацепить! Там кто-то чем-то грозился. Не вспомнишь, кто? "Хохол", канадец или истинный патриот Украины, не знающий на своём родном языке ни одного слова?!

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 27.10.2021 - 01:04]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 01:51
#13624
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Цитата:
elektron:

Да в европе уже заголовки, оставит ли Путин Молдавию замерзать? Это СМИ пишут, почему они не спросят, не оставит ли Европа или США Молдавию замерзать. Вот так и манипулируют подсознанием. Как будто Путин что, то Молдове должен, а почему не Европа или США
---
Ну если что, так мамалыжники в числе первых был,кто из Союза рванул. Типа они со своим виноградом нарасхват будут.Для истории, но не для Макса - молдаване провозгласили своим государственным языком - румынский. И декларировали присоединение к Румынии. Ну так зелёный свет! Вот только румыны ничего молдаванам, кроме алфавита, не передали. Даже каплей нефти, которая у них есть, не поделились.

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 27.10.2021 - 00:52]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 01:54
#13625
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Цитата:
maxsaf:

Их газ по карману только гордым украинцам
---
Вот тебе для общего развития:
Хохлы такие хохлы.. Назло мамке уши отморозят!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8018
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 01:56
#13626
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Цитата:
maxsaf:
Есть такое понятие - официальный источник.

ТАСС уполномочен заявить? Или СNN? А может лицокнижка? Ну да компетентный источник. ;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 01:56
#13627
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Цитата:
elektron:

я абайке уже ответил, если я не отвечаю, это не значит, что ясчитаю, что оппонент прав.А вы друг друга отлично дополняете
---
Браво! Настолько точное определение, что даже добавить нечего.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 02:02
#13628
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Цитата:
maxsaf:

О своей обиде, или что жители Украины обижаются? Они точно обижаются, а мне точно пофиг
---
Но ты почему-то решил, что читатели НГ и Форума никак не могут обойтись без этой информации! Ещё раз спрашиваю - ты кто такой, чтобы говорить здесь от лица 30 миллионов(как ты утверждаешь) украинцев?!Ты, живущий в Канаде, гражданин Казахстана, ни слова не знающий по-украински?!Украинцы хоть в курсе, что ты их защищаешь?!

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 27.10.2021 - 01:13]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 02:12
#13629
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А кто какую книгу прочитал в последнее время? Я вот прочёл Фредрика Бакмана, "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения". Великолепная книга! Гениальный автор! Я до этого прочёл его книгу"Вторая жизнь Уве".Потом увидел фильм. Не буду оригинален, если скажу, что книга - лучше.Советую всем. Даже животному. Может быть, эти повести перевернут ваш мир. Мечтаю теперь собрать все его книги.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 02:32
#13630
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Сейчас вот смотрю Дудя про "Ширли-Мырли". Один из немногих любимых фильмов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13332
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 02:34
#13631
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
русские цари присоединили к землям, входящим в состав нынешней Украины - Волынскую,Ровненскую,Тернопольскую,Хмельницкую,Житомирскую,Винницкую,Киевскую(!),Черниговскую,Черкасскую,Сумскую и Полтавскую области.

А последний русский царь был настолько добр, что присоединил всю Россию к Крыму :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13332
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 02:37
#13632
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Всё! Теперь вместо "хохол" буду говорить "чуб"! И хрен ты мне что-нибудь сделаешь!

Прийдется очень долго стараться, пока слово чуб добавят в википедию как оскорбление и начнут банить на фейсбуке :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13332
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 02:40
#13633
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Украинцы хоть в курсе, что ты их защищаешь?!

Я скромный)). Но было бы приятно, если бы кто-нибудь сказал бы им это ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13332
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 02:42
#13634
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
! Ещё раз спрашиваю - ты кто такой, чтобы говорить здесь от лица 30 миллионов(как ты утверждаешь) украинцев?

От их лица говорит фейсбук и гугл и википедия. А я уже на фейсбук и вики ссылаюсь)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13332
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 02:44
#13635
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Цитата:
elektron:
ТАСС уполномочен заявить? Или СNN? А может лицокнижка? Ну да компетентный источник.

Ну зачем. Правительство. Есть результаты переписи. Еще раз - Опровергайте, но официально
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