А тебя как сейчас тут на форуме называют? )) Как думаешь, это на долго?)) --- Вопрос - кто называет? Ущербные? Да ради Бога! Пусть называют, как хотят! Пусть называют даже Хозяином, я не обижусь. Тем более не обижусь, если назовут хохлом. Или даже Мигрантом, купившим билет в Казахстан, но уехавшим в Самару. Ведь это же так оскорбительно!Ты своим скудным умишком даже не сможешь придумать то слово, которое сможет меня зацепить! Там кто-то чем-то грозился. Не вспомнишь, кто? "Хохол", канадец или истинный патриот Украины, не знающий на своём родном языке ни одного слова?!
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 27.10.2021 - 01:04]
Да в европе уже заголовки, оставит ли Путин Молдавию замерзать? Это СМИ пишут, почему они не спросят, не оставит ли Европа или США Молдавию замерзать. Вот так и манипулируют подсознанием. Как будто Путин что, то Молдове должен, а почему не Европа или США --- Ну если что, так мамалыжники в числе первых был,кто из Союза рванул. Типа они со своим виноградом нарасхват будут.Для истории, но не для Макса - молдаване провозгласили своим государственным языком - румынский. И декларировали присоединение к Румынии. Ну так зелёный свет! Вот только румыны ничего молдаванам, кроме алфавита, не передали. Даже каплей нефти, которая у них есть, не поделились.
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 27.10.2021 - 00:52]
О своей обиде, или что жители Украины обижаются? Они точно обижаются, а мне точно пофиг --- Но ты почему-то решил, что читатели НГ и Форума никак не могут обойтись без этой информации! Ещё раз спрашиваю - ты кто такой, чтобы говорить здесь от лица 30 миллионов(как ты утверждаешь) украинцев?!Ты, живущий в Канаде, гражданин Казахстана, ни слова не знающий по-украински?!Украинцы хоть в курсе, что ты их защищаешь?!
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 27.10.2021 - 01:13]
А кто какую книгу прочитал в последнее время? Я вот прочёл Фредрика Бакмана, "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения". Великолепная книга! Гениальный автор! Я до этого прочёл его книгу"Вторая жизнь Уве".Потом увидел фильм. Не буду оригинален, если скажу, что книга - лучше.Советую всем. Даже животному. Может быть, эти повести перевернут ваш мир. Мечтаю теперь собрать все его книги.
Уже не ваш земляк: русские цари присоединили к землям, входящим в состав нынешней Украины - Волынскую,Ровненскую,Тернопольскую,Хмельницкую,Житомирскую,Винницкую,Киевскую(!),Черниговскую,Черкасскую,Сумскую и Полтавскую области.
А последний русский царь был настолько добр, что присоединил всю Россию к Крыму
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