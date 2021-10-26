Прогноз на 5 дней
ясно0°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • З, 2.75 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане проверят рынок агрегаторов такси
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42690
В Казахстане проверят рынок агрегаторов такси
Отправлено: 26.10.21 - 20:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) заявили, что приступили к анализу рынка агрегаторов такси в Казахстане. В агентстве добавили, что в случае выявления на рынке признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4881
Re: В Казахстане проверят рынок агрегаторов такси
Отправлено: 26.10.21 - 20:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно подумать что там крутятся огромные деньги, слезы по сравнению с миллиардами чиновников до которых руки так и не дотянутся, кишка тонка...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS