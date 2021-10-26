Отправлено: - 18:12

Lex:

и не хохлы, а украинцы, тебя тут кацапом вроде никто не называет?

Гога:

Вчера у него был праздник

Уже не ваш земляк:

Я так понимаю, мой коммент удалили за то, что я посмел ткнуть животное мордой в его каки, а вовсе не за то, что я там кого-то назвал "хохлом". А ещё за то, что прямо сказал, что уровень развития животного так и остался на уровне животного. Так ведь?

Уже не ваш земляк:



Цитата:Украинского полку прибыло))Цитата:Ну бухать то он будет неделю))Цитата:Разбудите меня через неделю и спросите что пишут на форумеИ я отвечуСрутся из за нацийИ Таракан как всегда обижается что его подтирают))Не обижайся ты так,это твоя судьба Цитата:Так понимаю комент #13524 должны подтереть т.к. усатый ровно слово в слово повторил свой верхний подтертый комент Или модеры вынуждают опять мне ему ответить чтобы удалить сразу оба комента?))Гапон,Гапон