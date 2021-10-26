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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:10
Цитата:
Так можно сказать почти про любое оскорбительное слово, в самом начале, как только его ввели в оборот. Но чем больше его используют с целью оскорбить - тем оскорбительнее оно становится.
serg kost:
но это слово считалось там обычным.
но это слово считалось там обычным.
Так можно сказать почти про любое оскорбительное слово, в самом начале, как только его ввели в оборот. Но чем больше его используют с целью оскорбить - тем оскорбительнее оно становится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:12
Цитата:
Украинского полку прибыло))
Цитата:
Ну бухать то он будет неделю))
Цитата:
Разбудите меня через неделю и спросите что пишут на форуме
И я отвечу
Срутся из за наций
И Таракан как всегда обижается что его подтирают))
Не обижайся ты так,это твоя судьба Цитата:
Так понимаю комент #13524 должны подтереть т.к. усатый ровно слово в слово повторил свой верхний подтертый комент Или модеры вынуждают опять мне ему ответить чтобы удалить сразу оба комента?))
Гапон,Гапон
Lex:
и не хохлы, а украинцы, тебя тут кацапом вроде никто не называет?
и не хохлы, а украинцы, тебя тут кацапом вроде никто не называет?
Украинского полку прибыло))
Цитата:
Гога:
Вчера у него был праздник
Вчера у него был праздник
Ну бухать то он будет неделю))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я так понимаю, мой коммент удалили за то, что я посмел ткнуть животное мордой в его каки, а вовсе не за то, что я там кого-то назвал "хохлом". А ещё за то, что прямо сказал, что уровень развития животного так и остался на уровне животного. Так ведь?
Я так понимаю, мой коммент удалили за то, что я посмел ткнуть животное мордой в его каки, а вовсе не за то, что я там кого-то назвал "хохлом". А ещё за то, что прямо сказал, что уровень развития животного так и остался на уровне животного. Так ведь?
Разбудите меня через неделю и спросите что пишут на форуме
И я отвечу
Срутся из за наций
И Таракан как всегда обижается что его подтирают))
Не обижайся ты так,это твоя судьба Цитата:
Уже не ваш земляк:
Так понимаю комент #13524 должны подтереть т.к. усатый ровно слово в слово повторил свой верхний подтертый комент Или модеры вынуждают опять мне ему ответить чтобы удалить сразу оба комента?))
Гапон,Гапон
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:20
Цитата:
Да кацап какое-то не обидное обзывательство
Ну козел на украинском за то что русские с бородой ходили а украинцы с усами и кхм и чубами
По русски это оскорбление по обиднее звучало бы)
И москаль туда же
Ну москаль и москаль это просто географический термин-житель Москвы
Надо по новому украинцам что-то придумать
А то российская пропаганда изгаляется как хочет вот термин укроп ввели
Это пообиднее чем слово на букву Х будет как мне кажется
serg kost:
Да и то раньше до ВОВ моего тестя и его родных в Житомирской области звали кацапами, но это слово считалось там обычным.
Да и то раньше до ВОВ моего тестя и его родных в Житомирской области звали кацапами, но это слово считалось там обычным.
Да кацап какое-то не обидное обзывательство
Ну козел на украинском за то что русские с бородой ходили а украинцы с усами и кхм и чубами
По русски это оскорбление по обиднее звучало бы)
И москаль туда же
Ну москаль и москаль это просто географический термин-житель Москвы
Надо по новому украинцам что-то придумать
А то российская пропаганда изгаляется как хочет вот термин укроп ввели
Это пообиднее чем слово на букву Х будет как мне кажется
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:20
Цитата:
А если его используют по приятельски, то оно и не будет оскорбительным.
Местных украинцев никто не оскорбляет, канадских тоже.
А на остальных нам до лампочки, встречаться мы с ними не собираемся.
maxsaf:
Но чем больше его используют с целью оскорбить - тем оскорбительнее оно становится.
Но чем больше его используют с целью оскорбить - тем оскорбительнее оно становится.
А если его используют по приятельски, то оно и не будет оскорбительным.
Местных украинцев никто не оскорбляет, канадских тоже.
А на остальных нам до лампочки, встречаться мы с ними не собираемся.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:25
Цитата:
Тебе кто такое сказал? Сам придумал?
abaika95:
кацап какое-то не обидное обзывательство Ну козел на украинском
кацап какое-то не обидное обзывательство Ну козел на украинском
Тебе кто такое сказал? Сам придумал?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:29
Кстати, мысль такая есть, на тему Крыма. Право на самоопределение, как такового не существует, потому что с точки зрения государственности это доказанный сепаратизм - вот просто приходи и сажай каждого без суда, кто решил самоопределиться. Государство в здравом уме никогда не позволит на своей территории провести референдум по отделению. Даже если 101% будет этого очень хотеть. А даже если по какой-то причине референдум допустят - то процент там будет не фактический, а такой, какой надо. Мы же с вами примерно догадываемся, как выборы проходят. Вот и тут так же. Исключение составляют случаи, когда присутствуют иностранные войска. Одни будут голосовать под дулом, другие под прикрытием этих же автоматов. И результат референдума в таком случае тоже может быть фейком, но с перевесом в противоположную сторону. Короче, не было бы военных в Севастополе - не было бы и референдума. Но они там были, в рамках договора. И не подписать этот договор Украина не могла, что наталкивает меня на мысль - нет никакой независимости, как таковой. Нефиг пускать брата к себе телик смотреть. Пусть у себя дома свой собственный смотрит. Щас я попытался рассуждать обьективно, как мне кажется, я в этом вопросе нейтральный ни за Россию, ни за Украину - мне от Крыма ни тепло ни холодно, без разницы вообще у кого он и чей. Вот, как то так.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:31
Цитата:
Ну вот жеж, палец не отсох? Не трудно же? Я думаю остальные более менее адекватные тоже последуют этому примеру, ничего сложного
abaika95:
Украинского полку прибыло))
Украинского полку прибыло))
Ну вот жеж, палец не отсох? Не трудно же? Я думаю остальные более менее адекватные тоже последуют этому примеру, ничего сложного
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:35
Цитата:
Ну это слово имеет два значения, как можно запретить укроп? Его же в еду добавляют ))
abaika95:
А то российская пропаганда изгаляется как хочет вот термин укроп ввели
А то российская пропаганда изгаляется как хочет вот термин укроп ввели
Ну это слово имеет два значения, как можно запретить укроп? Его же в еду добавляют ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:41
Слово "укроп" придумали сами украинцы. Укропатриот.
Даже шевроны такие были у некоторых.
А абайка как обычно демагогией занимается.
Сейчас про козла вброс сделал. Ведёт себя, как провокатор.
На бойнях тоже провокаторы есть, интересно, каким словом их называют?
Даже шевроны такие были у некоторых.
А абайка как обычно демагогией занимается.
Сейчас про козла вброс сделал. Ведёт себя, как провокатор.
На бойнях тоже провокаторы есть, интересно, каким словом их называют?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:45
Цитата:
100500 раз обсудили уже. Если приятель хороший, не обижается, ну или делает вид, чтобы не портить дружбу - называйте, кто вам не дает. Вот только я вам не приятель.
Цитата:
Серьезно? А если подумать?
Цитата:
Это не отменяет тот факт, что слово оскорбительное. Просто никто вам за это ничего не скажет. Кстати, вы еще много с кем не встретитесь и че, будете всех подряд оскорблять? А если потом все таки случайно встретитесь? А что если посадят и встретиться не дадут? И я щас вообще не про украинцев - берите шире.
serg kost:
А если его используют по приятельски, то оно и не будет оскорбительным.
А если его используют по приятельски, то оно и не будет оскорбительным.
100500 раз обсудили уже. Если приятель хороший, не обижается, ну или делает вид, чтобы не портить дружбу - называйте, кто вам не дает. Вот только я вам не приятель.
Цитата:
serg kost:
Местных украинцев никто не оскорбляет, канадских тоже.
Местных украинцев никто не оскорбляет, канадских тоже.
Серьезно? А если подумать?
Цитата:
serg kost:
А на остальных нам до лампочки, встречаться мы с ними не собираемся.
А на остальных нам до лампочки, встречаться мы с ними не собираемся.
Это не отменяет тот факт, что слово оскорбительное. Просто никто вам за это ничего не скажет. Кстати, вы еще много с кем не встретитесь и че, будете всех подряд оскорблять? А если потом все таки случайно встретитесь? А что если посадят и встретиться не дадут? И я щас вообще не про украинцев - берите шире.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:03
Цитата:
Я и не обзывал.
Может хватит за всех впрягаться?
maxsaf:
Вот только я вам не приятель.
Вот только я вам не приятель.
Я и не обзывал.
Может хватит за всех впрягаться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:03
Цитата:
Ну а один брат у другого брата газ воровал, так, по братски. И ещё возмущался, что ему воровать нельзя! И то,что квартирку на брата незаконно переписали, так это такие мелочи!
maxsaf:
Ну а один брат у другого брата газ воровал, так, по братски. И ещё возмущался, что ему воровать нельзя! И то,что квартирку на брата незаконно переписали, так это такие мелочи!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:29
Не квартирку, а телевизор
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:38
Цитата:
Слушай давай чтобы я лишний раз не тратил свое время доказывая тебе что-то,ты просто будешь гуглить
И сразу много вопросов отпадет
Цитата:
животная естественность русской бороды по преимуществу поражала малоросса при старых столкновениях с москалями. Оттого-то и до сих пор зовут нас в Малороссии кацапами, то есть козлами.[3] — Евгений Марков, «Очерки Крыма (Картины крымской жизни, природы и истории)», 1872
Все в лужу брысь в свою
Цитата:
Ага всю жизнь на Украине жили люди а потом приходит кацап и говорит что это его земля и вы тут незаконно живёте
Некоторые ярые пацаки и кацапы удивляются а с чего это их в мире не любят?)
serg kost:
Тебе кто такое сказал? Сам придумал?
Тебе кто такое сказал? Сам придумал?
Слушай давай чтобы я лишний раз не тратил свое время доказывая тебе что-то,ты просто будешь гуглить
И сразу много вопросов отпадет
Цитата:
serg kost:
Сейчас про козла вброс сделал. Ведёт себя, как провокатор.
Сейчас про козла вброс сделал. Ведёт себя, как провокатор.
животная естественность русской бороды по преимуществу поражала малоросса при старых столкновениях с москалями. Оттого-то и до сих пор зовут нас в Малороссии кацапами, то есть козлами.[3] — Евгений Марков, «Очерки Крыма (Картины крымской жизни, природы и истории)», 1872
Все в лужу брысь в свою
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И то,что квартирку на брата незаконно переписали, так это такие мелочи!
И то,что квартирку на брата незаконно переписали, так это такие мелочи!
Ага всю жизнь на Украине жили люди а потом приходит кацап и говорит что это его земля и вы тут незаконно живёте
Некоторые ярые пацаки и кацапы удивляются а с чего это их в мире не любят?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:41
Цитата:
А как можно запретить хохол?
Это же прическа
А слово нигер означает черный цвет
А хач это армянское имя означающее крест вроде
А мамбет это имя Мухамеда сокращённое
Но кацапы решили что все это обзывательство к соседям и начали пользовать данные термины с уничижительной стороны
(Кроме нигера это другая история)
maxsaf:
Ну это слово имеет два значения, как можно запретить укроп?
Ну это слово имеет два значения, как можно запретить укроп?
А как можно запретить хохол?
Это же прическа
А слово нигер означает черный цвет
А хач это армянское имя означающее крест вроде
А мамбет это имя Мухамеда сокращённое
Но кацапы решили что все это обзывательство к соседям и начали пользовать данные термины с уничижительной стороны
(Кроме нигера это другая история)
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