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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13302
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:10
#13531
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Цитата:
serg kost:
но это слово считалось там обычным.

Так можно сказать почти про любое оскорбительное слово, в самом начале, как только его ввели в оборот. Но чем больше его используют с целью оскорбить - тем оскорбительнее оно становится.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:12
#13532
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Цитата:
Lex:
и не хохлы, а украинцы, тебя тут кацапом вроде никто не называет?

Украинского полку прибыло))
Цитата:
Гога:
Вчера у него был праздник

Ну бухать то он будет неделю))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я так понимаю, мой коммент удалили за то, что я посмел ткнуть животное мордой в его каки, а вовсе не за то, что я там кого-то назвал "хохлом". А ещё за то, что прямо сказал, что уровень развития животного так и остался на уровне животного. Так ведь?

Разбудите меня через неделю и спросите что пишут на форуме
И я отвечу
Срутся из за наций
И Таракан как всегда обижается что его подтирают))
Не обижайся ты так,это твоя судьба Цитата:
Уже не ваш земляк:

Так понимаю комент #13524 должны подтереть т.к. усатый ровно слово в слово повторил свой верхний подтертый комент Или модеры вынуждают опять мне ему ответить чтобы удалить сразу оба комента?))
Гапон,Гапон
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:20
#13533
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Цитата:
serg kost:
Да и то раньше до ВОВ моего тестя и его родных в Житомирской области звали кацапами, но это слово считалось там обычным.

Да кацап какое-то не обидное обзывательство
Ну козел на украинском за то что русские с бородой ходили а украинцы с усами и кхм и чубами
По русски это оскорбление по обиднее звучало бы)
И москаль туда же
Ну москаль и москаль это просто географический термин-житель Москвы
Надо по новому украинцам что-то придумать
А то российская пропаганда изгаляется как хочет вот термин укроп ввели
Это пообиднее чем слово на букву Х будет как мне кажется
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:20
#13534
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Цитата:
maxsaf:
Но чем больше его используют с целью оскорбить - тем оскорбительнее оно становится.

А если его используют по приятельски, то оно и не будет оскорбительным.
Местных украинцев никто не оскорбляет, канадских тоже.
А на остальных нам до лампочки, встречаться мы с ними не собираемся.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:25
#13535
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Цитата:
abaika95:
кацап какое-то не обидное обзывательство Ну козел на украинском

Тебе кто такое сказал? Сам придумал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13302
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:29
#13536
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Кстати, мысль такая есть, на тему Крыма. Право на самоопределение, как такового не существует, потому что с точки зрения государственности это доказанный сепаратизм - вот просто приходи и сажай каждого без суда, кто решил самоопределиться. Государство в здравом уме никогда не позволит на своей территории провести референдум по отделению. Даже если 101% будет этого очень хотеть. А даже если по какой-то причине референдум допустят - то процент там будет не фактический, а такой, какой надо. Мы же с вами примерно догадываемся, как выборы проходят. Вот и тут так же. Исключение составляют случаи, когда присутствуют иностранные войска. Одни будут голосовать под дулом, другие под прикрытием этих же автоматов. И результат референдума в таком случае тоже может быть фейком, но с перевесом в противоположную сторону. Короче, не было бы военных в Севастополе - не было бы и референдума. Но они там были, в рамках договора. И не подписать этот договор Украина не могла, что наталкивает меня на мысль - нет никакой независимости, как таковой. Нефиг пускать брата к себе телик смотреть. Пусть у себя дома свой собственный смотрит. Щас я попытался рассуждать обьективно, как мне кажется, я в этом вопросе нейтральный ни за Россию, ни за Украину - мне от Крыма ни тепло ни холодно, без разницы вообще у кого он и чей. Вот, как то так.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13302
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:31
#13537
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Цитата:
abaika95:
Украинского полку прибыло))

Ну вот жеж, палец не отсох? Не трудно же? Я думаю остальные более менее адекватные тоже последуют этому примеру, ничего сложного :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13302
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:35
#13538
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Цитата:
abaika95:
А то российская пропаганда изгаляется как хочет вот термин укроп ввели

Ну это слово имеет два значения, как можно запретить укроп? Его же в еду добавляют ))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:41
#13539
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Слово "укроп" придумали сами украинцы. Укропатриот.
Даже шевроны такие были у некоторых.
А абайка как обычно демагогией занимается.
Сейчас про козла вброс сделал. Ведёт себя, как провокатор.
На бойнях тоже провокаторы есть, интересно, каким словом их называют?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13302
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 18:45
#13540
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Цитата:
serg kost:
А если его используют по приятельски, то оно и не будет оскорбительным.

100500 раз обсудили уже. Если приятель хороший, не обижается, ну или делает вид, чтобы не портить дружбу - называйте, кто вам не дает. Вот только я вам не приятель.


Цитата:
serg kost:
Местных украинцев никто не оскорбляет, канадских тоже.

Серьезно? А если подумать?

Цитата:
serg kost:
А на остальных нам до лампочки, встречаться мы с ними не собираемся.

Это не отменяет тот факт, что слово оскорбительное. Просто никто вам за это ничего не скажет. Кстати, вы еще много с кем не встретитесь и че, будете всех подряд оскорблять? А если потом все таки случайно встретитесь? А что если посадят и встретиться не дадут? И я щас вообще не про украинцев - берите шире.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:03
#13541
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Цитата:
maxsaf:
Вот только я вам не приятель.

Я и не обзывал.
Может хватит за всех впрягаться?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:03
#13542
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Цитата:
maxsaf:

Ну а один брат у другого брата газ воровал, так, по братски. И ещё возмущался, что ему воровать нельзя! И то,что квартирку на брата незаконно переписали, так это такие мелочи!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:29
#13543
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Не квартирку, а телевизор :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:38
#13544
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Цитата:
serg kost:
Тебе кто такое сказал? Сам придумал?

Слушай давай чтобы я лишний раз не тратил свое время доказывая тебе что-то,ты просто будешь гуглить
И сразу много вопросов отпадет
Цитата:
serg kost:
Сейчас про козла вброс сделал. Ведёт себя, как провокатор.

животная естественность русской бороды по преимуществу поражала малоросса при старых столкновениях с москалями. Оттого-то и до сих пор зовут нас в Малороссии кацапами, то есть козлами.[3] — Евгений Марков, «Очерки Крыма (Картины крымской жизни, природы и истории)», 1872
Все в лужу брысь в свою
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И то,что квартирку на брата незаконно переписали, так это такие мелочи!

Ага всю жизнь на Украине жили люди а потом приходит кацап и говорит что это его земля и вы тут незаконно живёте
Некоторые ярые пацаки и кацапы удивляются а с чего это их в мире не любят?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.10.21 - 19:41
#13545
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Цитата:
maxsaf:
Ну это слово имеет два значения, как можно запретить укроп?

А как можно запретить хохол?
Это же прическа
А слово нигер означает черный цвет
А хач это армянское имя означающее крест вроде
А мамбет это имя Мухамеда сокращённое
Но кацапы решили что все это обзывательство к соседям и начали пользовать данные термины с уничижительной стороны
(Кроме нигера это другая история)
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