Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...

Отправлено: - 10:57

30 августа - напилась; 31 августа - похмелилась(сильно). Молодец - по нашему.

Полиция не имеет права их задерживать и тем более арестовывать и куда то там ещё доставлять: на это нужно отмашка от высшех судей. Как правило, делается это неохотно и не всегда: судя по скорости её наказания и отставки, от неё давно хотели избавится.