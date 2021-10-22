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Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили от должности
Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили от должности
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42673
Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили от должности
Отправлено: 22.10.21 - 12:15
21 октября 2021 года на заседании судебного жюри при Высшем судебном совете были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении судей местных судов. Одна из них - Бакыткуль КАДЫРОВА, судья Костанайского городского суда. В конце августа 2021 года её автомобиль дважды попадал в сводки происшествий.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12939
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 12:15
Цитата:
Все таки "вождение в пьяном виде" как то благозвучнее, нежели "пьяное вождение". Прям как стиль кунг-фу какой то новый
замеченную в пьяном вождении
Все таки "вождение в пьяном виде" как то благозвучнее, нежели "пьяное вождение". Прям как стиль кунг-фу какой то новый
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7863
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 12:33
Ну просто никогда такого не было... и вот опять! Да, вчкушка?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 478
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 12:43
Пагубная привычка перечеркнула всю оставшуюся жизнь женщины. Видимо жизненные и рабочие стрессы в её жизни сыграли свою роль. Теперь будет адвокатом
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 12:56
Причем тут ее профессиональная деятельность и привычка садиться за руль в нетрезвом виде? Много видел таких случаев, наверное существует устная договоренность на верхах?!!!
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 13:20
Цитата:
в связи с освещением в средствах массовой информации"т.е. если бы СМИ не осветили, все бы обошлось.
Источник:
Источник:
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 13:32
Цитата:
И деньги, с людей, будет "тянуть",
официально, никого не боясь...
ПолиграфЪ Боярышников:
Теперь будет адвокатом
Теперь будет адвокатом
И деньги, с людей, будет "тянуть",
официально, никого не боясь...
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 22.10.21 - 13:39
Немного не так, адвокатов много, кому как повезет!
Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили от должности
Отправлено: 22.10.21 - 13:44
Цитата:
Но связи, с судьями и прокурорами - остались...
Доктор СИЗШ:
адвокатов много, кому как повезет!
адвокатов много, кому как повезет!
Но связи, с судьями и прокурорами - остались...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4878
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 23.10.21 - 05:50
Кто-то мне рассказал, что у них там, да и вообще по жизни , кто споткнулся, с ними даже перестают здороваться.
Но связи, с судьями и прокурорами - остались... ￼ ￼
Но связи, с судьями и прокурорами - остались... ￼ ￼
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2133
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 23.10.21 - 10:57
30 августа - напилась; 31 августа - похмелилась(сильно). Молодец - по нашему.
Полиция не имеет права их задерживать и тем более арестовывать и куда то там ещё доставлять: на это нужно отмашка от высшех судей. Как правило, делается это неохотно и не всегда: судя по скорости её наказания и отставки, от неё давно хотели избавится.
Полиция не имеет права их задерживать и тем более арестовывать и куда то там ещё доставлять: на это нужно отмашка от высшех судей. Как правило, делается это неохотно и не всегда: судя по скорости её наказания и отставки, от неё давно хотели избавится.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 100
Re: Костанайскую судью, замеченную в пьяном вождении, освободили...
Отправлено: 23.10.21 - 19:30
Однако, прецедент... а как же 14 суток ареста, а лишение прав??? Иными словами, и нам так можно? Или им можно больше, чем нам? Однако...
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