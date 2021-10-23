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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 15:12
Цитата:
что в поселке нет у тебя массажных тайских кабинетов, саун? сочуствую.
вон у Дракона есть, он на коне.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2021 - 15:13]
Гога:
____Просто интима давно у кого-то не было.
____Просто интима давно у кого-то не было.
что в поселке нет у тебя массажных тайских кабинетов, саун? сочуствую.
вон у Дракона есть, он на коне.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2021 - 15:13]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 15:16
Цитата:
--- Скучно в курятнике сидеть , сходи в гараж .
alex_60:
--- Скучно в курятнике сидеть , сходи в гараж .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 15:30
Цитата:
ты сам выбрал такую жизнь.
что теперь поделать. сейчас бы со 111 пиво распивал в парке.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2021 - 15:30]
Гога:
Скучно в курятнике сидеть
Скучно в курятнике сидеть
ты сам выбрал такую жизнь.
что теперь поделать. сейчас бы со 111 пиво распивал в парке.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2021 - 15:30]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 16:05
Поснимал сегодня в Мирасе на видео выступление местной цирковой группы "Шапокляк в стране чудес".
Ностальгия... Одной из артисток я сам невольно помог стать артисткой.
[Исправлено: serg kost, 23.10.2021 - 16:08]
Ностальгия... Одной из артисток я сам невольно помог стать артисткой.
[Исправлено: serg kost, 23.10.2021 - 16:08]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 16:07
Цитата:
--- Не надо делать вид , что не понял что речь про твой курятник на 3ем этаже. И пЫво не пью. Есть хорошее местное вино.
alex_60:
--- Не надо делать вид , что не понял что речь про твой курятник на 3ем этаже. И пЫво не пью. Есть хорошее местное вино.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 391
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 16:09
А я не покупаю спиртного совсем.
В погребе есть прекрасное домашнее вино.
В погребе есть прекрасное домашнее вино.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 16:49
Цитата:
Это у тебя пенсионера есть время завтрака, обеда и ужина,а я знаете ли очень занятой человек ,у меня не бывает время обеда,бывает свободный час когда можно наконец то пообедать или уже поужинать.К тому же в еде я неприхотлив и фото моей трапезы никак не будут гармонировать с кулинарными изысками Марика ,поэтому фото моей еды ты наверно не увидишь, разве, что вот сегодня собрался сёмгу на гриле жарить если что нибудь получиться возможно выложу.
alex_60:
время обеда. ждем фото еды от Добринцова.
время обеда. ждем фото еды от Добринцова.
Это у тебя пенсионера есть время завтрака, обеда и ужина,а я знаете ли очень занятой человек ,у меня не бывает время обеда,бывает свободный час когда можно наконец то пообедать или уже поужинать.К тому же в еде я неприхотлив и фото моей трапезы никак не будут гармонировать с кулинарными изысками Марика ,поэтому фото моей еды ты наверно не увидишь, разве, что вот сегодня собрался сёмгу на гриле жарить если что нибудь получиться возможно выложу.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:02
Цитата:
я не пенсионер.
так что иди лесом.
фото давай еды.
Добринцофф:
Это у тебя пенсионера есть время
Это у тебя пенсионера есть время
я не пенсионер.
так что иди лесом.
фото давай еды.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:03
Цитата:
и чем вы заняты?
[Исправлено: alex_60, 23.10.2021 - 17:03]
Добринцофф:
знаете ли очень занятой человек
знаете ли очень занятой человек
и чем вы заняты?
[Исправлено: alex_60, 23.10.2021 - 17:03]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:05
Цитата:
да вроде ты ее каждый день жаришь.
по очереди с форелью.
Добринцофф:
сегодня собрался сёмгу на гриле жарить
сегодня собрался сёмгу на гриле жарить
да вроде ты ее каждый день жаришь.
по очереди с форелью.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:07
всем известно что просыпаешься ты в одиннадцать. да, очень занятый человек.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:09
Цитата:
Не делайте из еды культа!
alex_60:
фото давай еды.
фото давай еды.
Не делайте из еды культа!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:10
Цитата:
Форель я жарил,она суховатая,а сёмга если крупная то жирная и вкусная.
alex_60:
да вроде ты ее каждый день жаришь. по очереди с форелью.
да вроде ты ее каждый день жаришь. по очереди с форелью.
Форель я жарил,она суховатая,а сёмга если крупная то жирная и вкусная.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 17:12
Цитата:
Ну не в 11 ,а в 10 и то только зимой,летом пораньше где в 9-9.30
Зато вечером с 21 до полуночи как раз в то время когда тебя угнетают абайка гога и другие пользователи,я работаю.
[Исправлено: Добринцофф, 23.10.2021 - 17:16]
alex_60:
всем известно что просыпаешься ты в одиннадцать. да, очень занятый человек.
всем известно что просыпаешься ты в одиннадцать. да, очень занятый человек.
Ну не в 11 ,а в 10 и то только зимой,летом пораньше где в 9-9.30
Зато вечером с 21 до полуночи как раз в то время когда тебя угнетают абайка гога и другие пользователи,я работаю.
[Исправлено: Добринцофф, 23.10.2021 - 17:16]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 384
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.10.21 - 18:13
Цитата:
При этом отобрал колбасу и сам съел. Остап Бендер. Но это не тот Бендер! Тот Бендера!
Добринцофф:
При этом отобрал колбасу и сам съел. Остап Бендер. Но это не тот Бендер! Тот Бендера!
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